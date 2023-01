Dorita Delle Donne, intervento riuscito per il tumore al seno: «Ora spero nella guarigione completa»

Terapie invasive, raccolte fondi, sorrisi e lacrime da mesi. E poi l'intervento annunciato e temuto che ha ridato speranza a tutti. A partire da lei, Dorita Delle Donne, trentenne gragnanese, residente a Londra, che da tempo racconta online la sua odissea e le sue vicissitudini sanitarie. Contro un mostro invisibile e subdolo, inoperabile, che ha fatto temere più volte il peggio.

Ma stavolta accanto al dolore c'è la speranza di un futuro migliore. Come racconta lei stessa sui social. «L’intervento é andato molto bene: seno sinistro, parte di muscolo e linfonodi ascellari rimossi e dalle analisi di laboratorio è emerso che nei linfonodi e muscolo non vi é più attività tumorale, ma vi è stata precedentemente e questo significa che le terapie hanno funzionato», racconta Dorita sul web.

Prossimi step, come spiega ancora la giovane guerriera, Ct scan a fine mese e da metà febbraio inizieranno le sedute di radioterapia (3 settimane, 15 totali, una al giorno). Poi si inizierá una terza linea di trattamento per ripulire fegato e pancreas dal tumore.

«Sono pronta come sempre e non vedo l’ora di raggiungere la guarigione completa - continua Dorita, che appare sorridente in foto con la compagna Ester Sanna Ferraiolo - ringrazio tutti voi che combattete al mio fianco e che ci credete quanto me che si possa vincere contro un tumore al seno triplo negativo metastatico (stadio IV). Un sorriso, Dorita!».