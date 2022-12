Dorita Delle Donne operata a Londra, gli auguri social della città di Gragnano

Dorita Delle Donne è stata operata al Bartholomew Hospital a Londra. A darne notizia sui social, la compagna Ester e gli amici e parenti della giovane manager gragnanese che da anni vive nella capitale inglese.

La mastectomia è andata bene, e adesso si aspetta di andar avanti per riprendersi la propria vita. Fra terapie e cure e l'abbraccio virtuale e reale delle persone che le vogliono bene. Un momento felice nonostante le ansie e preoccupazioni finora vissute. La speranza di un domani migliore senza il cancro e tornando alla normalità prima possibile è l'augurio di tutta la città d'origine che anche sui social le manda tanto affetto e un grande in bocca al lupo per una rapida ripresa.