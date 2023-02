Dorita Delle Donne, una nuova raccolta fondi contro la malasanità: «Ci servono 5.000 sterline»

Un tumore non diagnosticato subito che poteva costarle la vita già mesi fa. Se lei e la sua compagna non avessero capito che era meglio approfondire. A parlar per Dorita Delle Donne, trentenne di Gragnano che vive a Londra da anni, la sua metà Ester Sanna Ferraiolo che annuncia una raccolta fondi per far causa per malasanità. Iniziativa ripresa anche da Carolina Marconi, showgirl venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello che ha combattuto e vinto un cancro.

Un atto dovuto come spiega anche sui social, chiedendo di darle una mano a raccogliere 5.000 sterline entro fine febbraio. «Le cose devono cambiare. Come sapete Dorita è stata vittima di malasanità e vedendola giovane ed in “salute”, un anno prima della diagnosi di tumore al 4 stadio era stata rassicurata che aveva, come molte donne, un seno fibrocistico e non doveva preoccuparsi, e alla richiesta di mammografia risero dicendo che era troppo giovane per una mammografia. Abbiamo deciso di iniziare una causa legale, con la tipologia di contratto “no win - no fees” perché se tutti “lasciassimo perdere” le cose non cambieranno mai e ancora oggi troppi casi di donne giovani con tumore vengono sottovalutati per il fattore età. Purtroppo nonostante il contratto preveda “no win - no fee” ci è stato comunicato che vi é un’unica spesa per il report di un medico esperto esterno di 5.000 sterline a nostro carico. Dopo di che si ottiene copertura assicurativa e non vi saranno spese ulteriori. Se non raccogliamo 5.000 sterline entro il 27.02.23 la causa purtroppo decadrà e credo sia questo il motivo per cui le cose non sono ancora cambiate, perché tutti “lasciano perdere”. Per chi volesse unirsi e aiutarci a raccogliere la cifra necessaria per proseguire la causa, potrà farlo con i seguenti metodi: GofundMe: gofundme.com/regaliamounfuturoadorita; Paypal: http://www.paypal.me/estersannaferraiolo; Bonifico: https://revolut.me/estersy5b. Abbiamo poco tempo, ma ci proviamo lo stesso fino all’ultimo».