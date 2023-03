Dorita Delle Donne: il tumore è ritornato, ma la speranza è in un farmaco nuovo

Dorita Delle Donne: riprende la guerra al tumore. A darne notizie on line è proprio lei, la giovane stabiese che vive a Londra da anni. Una nuova terapia e una nuova battaglia, come spiega la manager ritraendosi insieme alla compagna Ester Sanna Ferraiolo.

«La foto non riflette il nostro stato d’animo al momento, purtroppo ho ricevuto brutte notizie (la foto è stata scattata prima della notizia, ma conto/spero di riprendere il sorriso da domani)-scrive Dorita-i risultati del CT scan non sono come mi aspettavo, ci aspettavamo….

Dopo circa un anno e mezzo di terapie, mastectomia, radioterapia, il tumore ha ripreso a crescere, nuove lesioni in particolare nel fegato e sterno sono ad oggi le maggiori preoccupazioni. Questo significa che entro 2 settimane dovrò iniziare una nuova terapia (la terza linea) e questa volta proveremo il farmaco Sacituzumab Govitecan».

E continua: «Confesso di esser stanca, fisicamente e mentalmente. Quanto vorrei uno scan “pulito”, una vita normale senza dover andare in ospedale a fare terapie debilitanti! Cerco di non perdere il sorriso e di ritrovare le forze per combattere. Ester Sanna Ferraiolo sei sempre al mio fianco e sei la mia forza». Per seguire la battaglia di Dorita e aiutarla a vincerla, http://gofundme.com/regaliamounfuturoadorita