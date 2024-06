Un punto su cui battono le indagini a proposito di traffici di cocaina nel nostro continente. Decisive le dichiarazioni rese dall’ex broker del narcotraffico Raffaele Imperiale: in sintesi, in Europa, esiste un cartello organizzato attorno a pochi nomi, capaci di gestire grossi traffici di cocaina, di dettare le regole per quanto riguarda la vendita degli stupefacenti nei paesi del vecchio continente. Un cartello europeo di trafficanti, per anni in contatto tra loro per quanto riguarda due esigenze in particolare: l’approvvigionamento della cocaina; la definizione dei contatti giusti per lo sbarco degli stupefacenti, nei Paesi Bassi e in Italia meridionale.

Sono questi i punti su cui Raffaele Imperiale è stato interrogato alcuni mesi fa dalle autorità giudiziarie olandesi. È stato ascoltato come boss pentito, nel corso di una collaborazione con la giustizia che va avanti da un paio di anni. Un supercartello, dunque, una rete organizzata attorno a un pugno di uomini, con tonnellate di droga che sbarcano in Europa, come emerso dalle indagini condotte a Napoli dai pm Maurizio De Marco, Lucio Giugliano, Giuliano Caputo e da Vincenza Marra (quest’ultima oggi alla criminalità predatoria). Un racconto, quello reso da Imperiale ai pm olandesi, nel quale spuntano riferimenti a omicidi (tra cui quello della compagna di un narcos colpita a morte nel 2014 davanti ai figli piccoli, in un tranquillo comune olandese), ma anche a vere e proprie joint venture, come accaduto nel corso di un matrimonio stellato - anno 2017 - in una delle zone più esclusive di Dubai (capitale emiratina usata come enclave per il narcotraffico europeo).

Il matrimonio

Restiamo alla scena delle nozze. Un momento di sintesi per definire affari o quanto meno per suggellare un patto tra pari nella definizione degli accordi per inondare di cocaina il vecchio continente. Si parte da una nota di pg: anno 2017, il gruppo è stato osservato mentre si riuniva ad Alburj Al Arab Hotel di Dubai, per partecipare al matrimonio di Daniel Kinahan. Un posto esclusivo, tra gli invitati c’era anche Raffaele Imperiale. Noto alle polizie mondiali per il suo profilo da narcotrafficante, Imperiale sette anni fa aveva già calato sul tavolo della giustizia l’asso conservato nella manica per anni, vale a dire la restituzione dei due capolavori di Van Gogh, che erano stati acquistati dai profanatori del museo di Amsterdam nel lontano 2002. Imperiale sostiene di aver ricevuto 300 chili di cocaina e nel verbale con gli olandesi fa riferimento a soggetti del calibro di Daniel Kinahan, per poi parlare dei rapporti con Ridouan Taghi e con il trafficante di droga bosniaco Edin Gacanin, ma soprattutto con il criminale cileno Richard «El Rico» Riquelme Vega. Quest’ultimo è stato il ponte con il sudamerica: «È lui che mi ha dato 300 chili di cocaina, perché i sudamericani hanno bisogno di ingressi in Europa».

Hanno bisogno di scali. Rotterdam, Amburgo, Gioia Tauro. Agli atti anche alcune chat (le Encrochat) in cui «El Rico» e Raffarele Imperiale discutono di un omicidio da parte dei ninja (così i trafficanti di droga colombiani chiamano i sicari) a colpi di coltelli; ma anche del delitto della donna un presunto narcos, tale Najib Himmich, uccisa nel 2014 nel comune olandese di Amstelveen. Una scia di sangue su cui la parola di Imperiale rischia di avere un peso specifico alla luce delle chat decriptate in Italia pochi anni fa.