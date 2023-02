Droga nel bidone a Sorrento, nascosta dietro l'auto a Materdei

Sorrento, contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: in via degli Aranci un giovane è stato trovato in possesso di circa 11 grammi di marijuana. Non solo. Durante un controllo nella sua abitazione a Gragnano, con l'ausilio di un cane antidroga dell’Ufficio prevenzione generale, in un bidone di plastica sono stati trovati 92 grammi della stessa sostanza e un bilancino elettronico di precisione. Anche per questo, A.C., 34enne di Gragnano con precedenti di polizia, è stato arrestato.

Un altro pusher è stato sorpreso a Materdei: notato al corso Amedeo di Savoia, quando ha tentato di allontanarsi lasciando cadere a terra una busta dietro un’autovettura parcheggiata.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato per poi recuperare la busta contenente circa 400 grammi marijuana. A.L., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.