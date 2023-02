Sant'Antimo: al droga-market in auto, ​preso lo spacciatore

Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Medi a Sant’Antimo un uomo cedere qualcosa, in cambio di una banconota, ad una persona a bordo di un’auto che alla vista degli agenti si è data alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 80 euro; inoltre, hanno rinvenuto presso la sua abitazione una busta contenente circa 34,5 grammi di marijuana, tre pezzi di hashish del peso di circa 65,5 grammi, due involucri contenenti circa 5,7 grammi di cocaina, tre bilancini e diverso materiale per il confezionamento della droga.

F.C., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.