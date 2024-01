Droga sull'asse Spagna-Olanda-Marano: nell'ordinanza di custodia anche il nome del pusher ammazzato pochi mesi fa

Figura anche il nome di Vincenzo Iannone, pusher ammazzato lo scorso luglio a Marano, nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli a carico di 29 persone accusate di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. Droga importanta da Spagna e Olanda, che veniva assicurata agli indagati dal broker della camorra Bruno Carbone.

A supportarlo un gruppo di "maranesi", cui era collegato proprio Vincenzo Iannone, megli noto come "Paesano", ucciso da due tossicodopendenti e dato alle fiamme - all'interno di un'auto - lo scorso luglio in una zona periferica di Marano. Tra gli indagati figura anche Luigi Carandente Tartaglia, alias "Gigino 'a guerra", ritenuto contiguo ai clan di Marano e Quarto, arrestato pochi mesi (era latitante) in una clinica del Casertano, dove era stato ricoverato per un intervento al cuore.