La penisola sorrentina e la costiera amalfitana: due territori da sogno che animano l'immaginario collettivo. Località turistiche che ogni anno richiamano milioni di viaggiatori così vicine tra loro eppure tanto lontane. A fare da trait d'union solo una sottile lingua di asfalto, la statale 163, considerata, a ragione, una delle strade più suggestive al mondo. Ma altrettanto fragile. Un percorso affascinante intagliato nella parete rocciosa che dai monti Lattari si tuffa nel mare cristallino.

APPROFONDIMENTI Danneggiato il cartello stradale di Casa Mehari Giugliano: «Nell'inferno di Casacelle, abbiamo avuto un tetto ora finiremo per strada» Arzano, il gran pasticcio del software delle bollette idriche: schiaffo ai contribuenti

Ed è proprio quel costone in pietra calcarea che scende a picco nelle acque del golfo di Salerno a rappresentare una costante minaccia. Negli anni frane e smottamenti hanno rappresentato una costante, tanto da portare al posizionamento di reti paramassi lungo quasi l'intero tracciato che congiunge Piano di Sorrento a Positano attraversando una striscia che ricade nel territorio di Vico Equense. Ed è proprio qui che l'altra sera si è verificato l'ennesimo crollo. Al km 7,700 della statale «Amalfitana» un grosso pezzo di roccia si è staccato dalla montagna ed è finito lungo la carreggiata nonostante la presenza del reticolato.

Per fortuna non si registrano vittime o feriti. Ma di certo se il masso avesse centrato un'auto o uno scooter in transito avrebbe provocato ingenti danni. Fatto sta che l'accaduto ha fatto scattare l'allarme nel timore di ulteriori cedimenti. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale di Anas. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia con una barriera di new jersey. Già nella mattinata di ieri sono intervenuti i rocciatori inviati dall'azienda competente sulle strade statali per effettuare la rimozione di materiale roccioso ed alberature instabili su una consistente parte del costone roccioso ricadente nelle proprietà di privati.

Nel corso delle operazioni di messa in sicurezza hanno effettuato un sopralluogo anche i sindaci di Piano di Sorrento, Vico Equense e Positano, rispettivamente Salvatore Cappiello, Giuseppe Aiello e Giuseppe Guida, che hanno elogiato il tempestivo intervento di Anas. Proprio la popolazione di Positano è quella che ha subito i disagi maggiori a causa della chiusura della statale, visto che si è ritrovata per quasi 24 ore pressoché isolata. Poi ieri sera, intorno alle 18, Anas ha disposto la riapertura della strada. «È stato istituito solo un restringimento per consentire nelle prossime ore, alle ditte proprietarie dei costoni rocciosi, per quanto di competenza, di effettuare ulteriori verifiche dei luoghi e altri interventi di messa in sicurezza», chiariscono dall'azienda.

Sempre ieri mattina, a Sorrento, sono state avviate, con l'ausilio di rocciatori specializzati, le operazioni di mitigazione del rischio relative al costone tufaceo che sovrasta l'area degli stabilimenti balneari di Marina Piccola, in località San Francesco. L'intervento è stato programmato nell'ambito di un più ampio progetto di manutenzione dei versanti, delle opere marittime e delle scogliere lungo la costa.

E la parete rocciosa che caratterizza il litorale di Sorrento è caratterizzata da diverse criticità dovute alla presenza di fratture nel tufo grigio, che tendono ad ampliarsi a causa dell'azione dell'apparato radicale della vegetazione spontanea, delle intemperie e dello scorrimento delle acque meteoriche. In particolare, sono tre le aree oggetto dei lavori: la parte sottostante il cosiddetto «Fortino di Sant'Antonino», quella che si trova al di sotto del belvedere della villa comunale ed infine quella in corrispondenza della balaustra di piazza della Vittoria. Per l'intera durata dei lavori, che dovrebbero concludersi nel giro di 15 giorni, un'ordinanza del sindaco Massimo Coppola impone l'interdizione del percorso pedonale sottostante i costoni e la sospensione del servizio di collegamento di ascensori tra la villa comunale e Marina Piccola.