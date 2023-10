Pozzuoli, il 23 ottobre l'abbattimento del torrino ex Sofer

Sarà demolito il 23 ottobre prossimo alle ore 10 il torrino ex Sofer. Lo ha comunicato l’Eav.

«Nel pomeriggio in Prefettura si è tenuta una riunione in merito alla demolizione del torrino Sofer a Pozzuoli - recita la nota dell’Ente Autonomo Volturno -. Prevedendone la demolizione il giorno 23 ottobre. La circolazione ferroviaria verrà sospesa per un paio d’ore. Nelle more la torre resta monitorata da Eav con un sistema di sensori digitali».