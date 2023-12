Eav, riaperta la circolazione tra i Comuni di Giugliano e Melito

Riaperta oggi la circolazione in via Colonne, tra i comuni di Giugliano in Campania e Melito di Napoli.

L'Eav, infatti, ha rispettato gli impegni assunti garantendo la riapertura della centralissima arteria, così come concordato nel corso della riunione operativa che si è svolta, lo scorso 8 novembre, presso la sede del Comune di Giugliano, si legge in una nota.

All'incontro parteciparono, tra gli altri, referenti Eav, delegati del concessionario ATI Ascosa, il Sindaco di Giugliano e rappresentanti delle attività commerciali che chiedevano, in vista anche delle festività natalizie, di poter riattivare la circolazione in via Colonne.