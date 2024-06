C’è un’importante svolta in merito alla vicenda della palazzina a tre piani crollata il 16 luglio dello scorso anno e da allora completamente disabitata perché considerata a rischio, tanto da costringere tutti i residenti a vivere lontano dall’immobile al civico 59 di corso Umberto I e le autorità preposte a tenere chiusa a scopo precauzionale l’intera strada.

Nei giorni scorsi l’assemblea dei proprietari degli appartamenti dello stabile sotto il quale rimase seppellita Francesca Pia Amendola, la ragazza all’epoca dei fatti 19enne poi estratta viva (con lei rimasero ferite, in maniera meno grave, altre due persone), si sono riuniti per valutare la proposta di lavori necessari a ripristinare la funzionalità dello stabile e permettere a chi non ha perso l’appartamento di fare rientro nelle proprie abitazioni.



Un’assemblea svoltasi nei locali messi a disposizione dalla Curia nella chiesa di San Filippo Neri in via Salvator Noto, che ha visto la presenza - tra proprietari, residenti e legali incaricati - di quindici persone. Obiettivo, esprimersi sulla proposta di interventi avanzata dai due ingegneri incaricati di svolgere le perizie tecniche, Achille Di Somma e Giosuè Gifuni, e valutare le offerte fatte pervenire dalle ditte che avevano risposto all’interpello promosso dall’amministratore dello stabile.

All’attenzione dell’assemblea è giunta però una sola offerta, fatta pervenire dal legale rappresentante di una ditta di costruzioni con sede a Torre del Greco, che ha proposto di eseguire gli interventi con un ribasso del 12% rispetto alla cifra indicata sul computo metrico di messa in sicurezza firmato dai tecnici (76.152 euro, passati così a 67.013 euro). I proprietari degli appartamenti si sono radunati entro i limiti dettati da una precisa diffida fatta arrivare nei giorni precedenti dal Comune, nella quale venivano indicati i tempi necessari per addivenire ad una soluzione prima che fosse l’ente ad avviare le procedure necessarie per gli interventi, per poi rivalersi sui singoli proprietari.

Alla fine i presenti hanno espresso all’unanimità la volontà di accollarsi le spese necessarie, per ripristinare le condizioni di sicurezza utili a rendere nuovamente abitabile ciò che rimane dell’edificio e insieme consentire l’attesa riapertura di corso Umberto I. Unica raccomandazione: che gli interventi siano fatti «nei limiti dei passaggi tecnici e degli adempimenti necessari, che saranno accelerati al massimo». Stabiliti anche i criteri di pagamento: si provvederà a versare un acconto del 20% sulla cifra pattuita prima dell’inizio degli interventi, la restante parte sarà dilazionata in dodici rate mensili. Per seguire i lavori, l’assemblea ha costituito una commissione composta da tre avvocati, che svolgeranno la loro opera a titolo gratuito. Per l’avvio dei lavori, sarà importante l’interessamento della Procura: lo stabile resta infatti sotto sequestro, per avviare le opere necessarie saranno indispensabili le deroghe del caso.