Molti politici di lungo corso, troppi passati negli anni da una parte all'altra. Alcuni scesi in campo in prima persona, altri dietro le quinte a sostegno di «nuove leve». Cinque candidati a sindaco, ventisette liste e il rischio di una forte dispersione di voti.

Grandi assenti Fratelli d'Italia e Lega, dopo il veto dei vertici nazionali. Grande assente anche il sindaco uscente, Giovanni Palomba, che è indagato e non si ricandida «per evitare strumentalizzazioni». Tanti slogan all'insegna della rinascita di una città, la più popolosa della Campania al voto con i suoi oltre 85mila abitanti, che langue in un mare di problemi. Questo lo scenario all'indomani della presentazione delle liste.

Sono undici le liste a sostegno di Luigi Mennella (Pd), candidato del centrosinistra e forte dell'accordo con il M5s. Ma nell'ampia coalizione che lo sostiene non mancano vecchi marpioni della politica torrese. Come l'ex sindaco Valerio Ciavolino, consigliere uscente, che non si candida ma promuove una lista con il suo nome; come l'ex senatore Nello Formisano, pure lui consigliere uscente, che propone Alleanza democratica; come l'assessore in carica Peppe Speranza, in campo con Europa Verde. E inoltre si candidano con Mennella uomini e donne che da destra a sinistra, fino all'ultima esperienza con Palomba, hanno attraversato lunghe stagioni politiche. Insomma, una coalizione variegata e composita quella di Mennella che presenterà la sua candidatura oggi alle 10,30 al multicinema Corallo.



A fare scalpore è la candidatura a sindaco di Ciro Borriello, primo cittadino dal 2007 al 2012 e dal 2014 al 2017, quando fu arrestato nell'ambito di un'inchiesta per presunte tangenti nella gestione del servizio Nu. La sua candidatura, nata con la «macchia» del processo in cui è coinvolto (prossima udienza il 17 maggio), ha subito il veto dai vertici nazionali di Fdi, il cui simbolo infatti non ci sarà. Con Borriello saranno comunque in campo i vertici locali di Fratelli d'Italia: il vicecoordinatore del Miglio D'Oro Salvatore Quirino, il vice cittadino Luigi Scarfogliero, il responsabile di Gioventù Nazionale Ciro Cutolo e il coordinatore cittadino Luca Alini hanno forzato il veto dei vertici nazionali e hanno deciso di candidarsi nelle liste civiche a sostegno di Borriello. Una scelta che ha creato una frattura interna al partito locale: ieri si è dimesso Francesco Vitiello, responsabile Giustizia. Manca all'appello anche la Lega, di cui Borriello fu uno dei primi sostenitori al Sud. Forza Italia, invece, sostiene l'ex sindaco che ha avuto il via libera del coordinatore regionale Fulvio Martusciello.



Terzo incomodo è Luigi Caldarola, con il suo progetto civico sostenuto da sei liste. Ex fedelissimo di Ciro Borriello, consigliere uscente e in passato sostenitore di Palomba, Caldarola potrebbe essere l'incognita tra i due «colossi».

Quarto candidato sindaco è Michele Battiloro, con la lista Democrazia Cristiana, che ieri tuttavia ha ricevuto una diffida dal segretario nazionale democristiano, l'avvocato penalista Antonio Cirillo, che rivendica il simbolo. Infine, per Potere al popolo il candidato sindaco è Eligio Poetini, infermiere, capo scout, attivo nella Protezione Civile e sostenuto dall'ex consigliere regionale Anita Sala, fuoriuscita da Articolo 1.