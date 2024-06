Balneabilità, Fincantieri, sottopasso e lotta alla camorra sono stati i punti chiave della campagna elettorale che dovrà restituire alla città di Castellammare un’amministrazione, dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.

Da dieci anni un sindaco non riesce a terminare il mandato e che sia Mario D’Apuzzo per il centrodestra o Luigi Vicinanza per il centrosinistra, la città chiede governabilità e rilancio.

Nelle ultime ore di incontri e dibattiti, dopo Vittorio Sgarbi a sostegno di D’Apuzzo, è tempo degli appelli. «Conosco e amo Stabia - commenta D’Apuzzo - e per questo sono certo di non tradirla. Abbiamo preso le distanze dal malaffare e dalla delinquenza scegliendo liste pulite. Daremo un futuro certo alla città puntando sul rilancio del mare e dell’economia a partire dalla Fincantieri, fino al no al sottopasso, no all’ospedale al posto delle Nuove Terme, sì al potenziamento del San Leonardo». Tra i progetti del centrodestra, la bonifica dell’arenile e spiagge attrezzate. «No al brutto e all’inutile e spazio al bello e all’utile. Pretenderemo - conclude D’Apuzzo - i fondi per risalire al Faito e riqualificare il Solaro, mentre per le Antiche Terme pensiamo a un partenariato con i privati per farne un luogo e di salute e di turismo».

Ieri mattina Luigi Vicinanza ha accolto in città il parlamentare Pd Piero De Luca per parlare ancora di balenabilità e depurazione delle acque. Le priorità del centrosinistra riguardano anche sport e ambiente. «Il nostro progetto parte da due “no” ben precisi al sottopasso al consumo di nuovo suolo. Il mare restituito alla città è una grande opportunità. Sì alla battaglia per valorizzare il cantiere navale che rappresenta - dice Vicinanza - la nostra identità, al pari delle terme che devono rimanere in mano pubblica ma vanno ripensate e adeguate ai canoni di mercato. Una città che ha fame di sport e che ha nella Juve Stabia un’eccellenza da preservare. Vogliamo realizzare la città dei parchi urbani: da Quisisana, con il suo patrimonio archeologico, agli Orti di Schito, per valorizzare le eccellenze agricole». Vicinanza parla anche di vivibilità e trasparenza nella cosa pubblica, «per tenere lontana la camorra e i comitati d’affari. Una città che abbia nella cultura un’altra leva di sviluppo e che offra opportunità e momenti di crescita per i nostri giovani».

La campagna elettorale si chiude anche con l’intervento della commissione straordinaria che ha assegnato nei giorni scorsi al Parco dei Monti Lattari i terreni che furono confiscati sul Faito. Un argomento che il presidente Tristano Dello Ioio, candidato per il centrosinistra, ha menzionato durante un incontro elettorale. «Il presidente del Parco utilizza per fini elettoralistici l’affidamento. Per questo, nello stigmatizzare ogni tentativo supposto o reale di utilizzare in maniera fuorviante la propria azione istituzionale, la commissione - fanno sapere i commissari prefettizi - sospenderà ogni attività al riguardo, non ritenendo più oggettivamente sussistenti le condizioni per la prosecuzione di un rapporto istituzionalmente corretto».