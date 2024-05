«Frasi offensive e retrograde», la parlamentare di Forza Italia Annarita Patriarca accusa Luigi Vicinanza che parla di «uomini liberi nel centrosinistra» e di «una donna sola al comando nel centrodestra». Lo scontro si accende su due temi della campagna elettorale per le amministrative di Castellammare, il sottopasso della Circum e l’autonomia differenziata. Il primo è una bandiera del candidato del centrodestra Mario D’Apuzzo per attaccare gli avversari, il secondo è il cavallo di battaglia del centrosinistra in difesa del Mezzogiorno.

Più volte Vicinanza e D’Apuzzo si sono scontrati sull’autonomia decisionale del futuro sindaco, l’ultima a distanza domenica mattina durante l’incontro nella sede del Pd con Lucia Annunziata, capolista alle Europee, e il capogruppo regionale Mario Casillo. Nel rispondere alle accuse sull’opera che l’Eav vorrebbe realizzare nell’ambito del raddoppio della linea Napoli-Sorrento della Circum, con un sottopasso che dividerebbe la città in due, Vicinanza ha detto: «Io dico no liberamente al sottopasso, mi auguro che anche il mio avversario D’Apuzzo possa dire con la stessa libertà no all’autonomia differenziata che è un’autentica schifezza per il sud Italia. La verità è che noi siamo uomini e donne liberi, con le proprie idee e storie che spesso litigano, mentre dall’altra parte c’è una caserma dove c’è una sola persona che comanda, in questo caso una donna, Giorgia Meloni».

Una frase che ha scatenato la reazione della coordinatrice provinciale di Forza Italia. «Complimenti a Luigi Vicinanza per il suo scomposto commento sessista nei confronti della sottoscritta se non, addirittura, del premier Giorgia Meloni. Secondo Vicinanza, le donne non possono ricoprire posizioni di responsabilità e quando lo fanno assumerebbero, a suo dire, atteggiamenti dittatoriali. La sua frase sugli “uomini liberi” è offensiva e retrograda. Mi aspetto - ha detto la Patriarca - una levata di scudi dalle donne di sinistra contro questo scivolone. Se Vicinanza ha problemi a relazionarsi con le donne in politica deve rassegnarsi: le suffragette hanno vinto la loro battaglia già nel 1800».

La replica alla Patriarca arriva da Laura Della Monica, candidata con Vicinanza nel Pd e presente domenica mattina all’incontro dove la frase è stata estrapolata. «La polemica è del tutto infondata e inconsistente. Dispiace apprendere che qualcuno abbia riportato in modo deformato alla Patriarca, la dichiarazione di Vicinanza. Noi non accettiamo lezioni da parte di chi nega il linguaggio di genere. Volendo essere realisti, penso che sia un modo per distogliere l’attenzione dalle nostre idee concrete per la crescita della città».

Vicinanza sceglie così di non alimentare il fuoco accesso dal centrodestra e non entra direttamente nella polemica. Quanto al sottopasso invece, poche ore prima il candidato del centrosinistra aveva firmato un patto con i cittadini per dire «no a un’opera che devasterebbe il San Marco» e aveva incassato anche il sostegno di Casillo.

«Non faremo un’opera che i cittadini non vogliono», ha detto il capogruppo del Pd. Un’affermazione da campagna elettorale secondo il centrodestra. «La sinistra è andata completamente in cortocircuito sul sottopasso. Ed è buffo osservare le evoluzioni che la sgangherata coalizione di Vicinanza sta compiendo pur di giustificare il suo presunto no alla infrastruttura dopo che – aggiunge la Patriarca - per anni, l’Eav, il Pd e lo stesso presidente della Regione hanno sostenuto la necessità dell’opera. Addirittura il capogruppo regionale, Casillo, che da “cultore” del mondo Eav ha deciso di fare ammenda promettendo che il sottopasso non sarà realizzato».