«Dedico la vittoria a mio nonno e a tutti gli uomini e le donne che hanno tenuto alta la dignità di questa città». La voce si rompe per l’emozione, Luigi Vicinanza è il nuovo sindaco di Castellammare. È stato votato dal 66 per cento degli stabiesi dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.

Alle 16,30 in via del Carmine 5, al comitato elettorale, è già festa. Si aspetta l’arrivo del sindaco per lasciarsi andare ad applausi e lunghi abbracci, ad attenderlo gli alleati e i candidati della sua lista tra cui l’attore Gianfelice Imparato. «Ce l’abbiamo fatta» sussurra agli amici che lo stringono forte, poi le emozioni diventano parole. «È una giornata storica ma non solo per la mia vittoria. Esattamente 100 anni fa, il 10 giugno 1924 veniva rapito e assassinato Giacomo Matteotti, fu l’inizio della più spietata dittatura che l’Italia abbia subito nel corso del ‘900: la dittatura fascista. Mio nonno Mario Vicinanza fu candidato alle elezioni del '24, le ultime libere».

Oggi ha deciso di deporre anche un fiore alla targa di Giacomo Matteotti nella piazza a lui intitolata. Un legame ancora forte.

«Mio nonno era candidato nella lista di Giacomo Matteotti e Filippi Turati, io conservo a casa la cartolina che la sezione socialista di Castellammare gli mandò per la sua candidatura, questa è la vittoria di tutte le persone che hanno combattuto per la dignità di questa città facendo di Castellammare, soprattutto nei periodi bui, un grande laboratorio politico del Mezzogiorno».

Anche la sua coalizione è un laboratorio politico? È preoccupato per la tenuta di un campo largo così ampio?

«Abbiamo fatto una cosa molto importante assieme ai partiti, abbiamo riunificato le storie, le culture, le sensibilità, le lacerazioni, le abbiamo unificate per battere una destra senza qualità. Credevamo nel campo largo e nella possibilità di riunificare tutto il centrosinistra. La destra è minoranza in questo paese, se riusciamo a restare e a mantenerci uniti la destra non può governare. La governabilità si sperimenterà in base alla qualità dei progetti e alla capacità di realizzarli. C’è stato un sindaco che aveva solo cinque liste e cadde dopo due anni, il problema non è la quantità ma come governi questi processi, noi fino ad oggi ci siamo riusciti».

Castellammare ha avuto una buona affluenza alle urne rispetto al 2018, con il 65,33% contro il 62% di cinque anni fa. Inoltre, stando ai primi dati la sua è una vittoria omogenea in tutti i quartieri.

«Come ho sempre detto i voti si contano alla fine. Certo i primi dati sono incoraggianti, vanno ben oltre e aspettative. D’altronde Castellammare è unica da Pozzano a Ponte Persica».

Sarà il sindaco di tutti?

«No, non sarò il sindaco dei profittatori, dei comitati d’affare e dei clan camorristici. Per queste categorie di persone non ci sarò. Per tutti gli altri la mia sarà una amministrazione aperta e inclusiva. Tutti possono partecipare tranne il malaffare, rispetto al quale mi considero inavvicinabile».

Cosa c’è dietro l’immagine della Grande Stabia che lei ha declamato più volte in campagna elettorale?

«Penso alla sua grande storia, penso alla necessità di rinnovarla con servizi e strutture all’altezza. Castellammare non è un capoluogo di provincia ma è un luogo cui si fa capo per la sua importanza. Immagino la città dei parchi, vogliamo creare nuovi spazi di aggregazione, migliorare la vivibilità dei quartieri, rendere tutti partecipi e protagonisti del nostro progetto di Grande Stabia, perché ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Riduciamo la distanza tra i quartieri, vogliamo essere l’amministrazione che abbatte muri e distanze e garantisce sicurezza e vivibilità».

Lei non ama la definizione dei primi 100 giorni, ma dove si rivolgerà la sua azione di governo sin da subito?

«Penso a due direttrici chiave: vivibilità e progettualità. In questi mesi ho incontrato centinaia di persone che in ogni quartiere mi chiedevano dignità nella vita quotidiana. A questo obiettivo si rivolgerà la mia attenzione che deve camminare di pari passo con i progetti e le risorse di questa città: mare, montagna, terme, cantieri e porto».

Uno dei temi centrali in questi mesi è stato anche il recupero del mare, crede in questo progetto?

«Certo, il recupero della balneabilità significa risarcire una città che per mezzo secolo non ha potuto usufruire del proprio litorale. La spiaggia lungo la villa comunale, un vero parco a mare nel cuore della città, deve essere libera e attrezzata. Garantiremo una maggioranza di spiagge libere rispetto alle concessioni private e diciamo un fermo “no” all’alterazione del panorama visibile dalla villa comunale»

È stata una campagna elettorale difficile, senza esclusione di colpi tra lei e il suo avversario.

«Si guarda avanti, non guardo dallo specchietto retrovisore».

Ai suoi alleati invece cosa dice?

«Vorrei riprendere le parole di Antonio Conte: Amma faticà».