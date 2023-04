Otto candidati sindaco, ventitré liste in campo e un esercito di candidati al Consiglio comunale. È la frammentazione a farla da padrona nel comune che ha fatto incetta di scioglimenti per mafia, quattro in meno di trent'anni. Un record nazionale. C'è tutto e il contrario di tutto nelle liste che sosterranno i candidati sindaco Matteo Morra, Stefania Fanelli, Michele Izzo, Mauro Di Maro, Luigi Zavarone, Danilo Di Guida, Barbara Schiattarella e Luigi Baiano.



Quasi tutti in campo i consiglieri citati nell'ultimo decreto di scioglimento: Enza Carandente e Lorenzo Di Marino, in una civica con il candidato Baiano, Lorenzo Abbatiello, nella lista del candidato sindaco Schiattarella, Nicola Moio, nelle liste di Forza Italia. Ciro Marzi, anch'egli citato nell'ultimo decreto di scioglimento del municipio, non è presente ma ha optato per la candidatura del figlio. Tra gli ex consiglieri di nuovo in corsa, inoltre, figurano Teresa Giaccio (capolista Fdi), Salvatore Vallozzi (civica a sostegno del candidato sindaco Baiano), Stefania Fanelli (Sinistra Italiana), Domenico Paragliola (Pd), Anna Garofalo (M5s), Castrese Alfiero (capolista Forza Italia).

Matteo Morra, 50 anni, il candidato del centrosinistra, ha in dote il numero maggiore di liste: ben sei. A dare manforte al funzionario regionale ed ex assessore della giunta Perrotta, quasi sul suono del gong, anche il Centro democratico di Pasquale Di Fenza, il consigliere regionale attivissimo sul territorio, in passato amministratore di una società, la Garden City, confiscata dallo Stato. Con Morra anche l'ex consigliere Roberto Sorrentino, attuale segretario del circolo del Partito democratico, e l'ex assessore Davide di Luccio. A sinistra la maggiore frammentazione: oltre a Morra, infatti, sono in campo Mauro Di Maro (Potere al popolo e Marano popolare), Stefania Fanelli (Alleanza Verdi-Sinistra italiana e Free), Danilo Di Guida (M5s) e Luigi Zavarone (Per le persone e la comunità). Cinque candidati, per molti versi accomunati da idee e programmi, che non sono riusciti però a fare sintesi e a unire le forze.



Corsa solitaria anche per Luigi Baiano, ex Lega, sostenuto da tre liste civiche. Baiano, 40 anni, è un infermiere che cinque anni fa - candidato in veste di consigliere - non riuscì ad entrare nel civico consesso. Michele Izzo, invece, è il candidato sindaco più anziano. Ha 67 anni il vicepreside della Socrate Mallardo, di formazione socialista con un passato da consigliere di centrodestra. Izzo è supportato da quattro civiche, tra cui Insieme si può, dove hanno trovato "ospitalità" molti ex leghisti e meloniani del territorio, poco convinti dalla candidatura di Barbara Schiattarella. Nella civica spiccano i nomi di Teresa Frecciarulo, Giovanni Licciardi, Francesco Santoro (tutti candidati riconducibili al Carroccio), mentre Salvatore De Stefano è un ex assessore della giunta Liccardo, sciolta anch'essa per infiltrazioni.



Ai nastri di partenza non sarà presente il terzo polo: Azione e Italia Viva. «Troppi impresentabili ancora in campo ed eccessiva frammentazione - sottolineano i vertici dei due partiti - Marano ha perso un'occasione d'oro per mettersi alle spalle l'oscuro passato». Non hanno disertato l'appuntamento elettorale anche ex consiglieri e fedelissimi dell'ex sindaco Mauro Bertini, da tempo rinviato a giudizio per concorso esterno e corruzione. Con Morra, infatti, corre Orazio Castaldo; nel M5s, invece, ha trovato spazio Anna Garofalo.