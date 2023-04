Arrivano entrambi dalle fila della scorsa amministrazione, quella guidata dall'ex sindaco Luca Capasso, i candidati sindaco che si sfideranno per il governo della città: con sette liste e il sostegno dell'avvocato Capasso che ne ha «ispirato» ben due, c'è in corsa Biagio Simonetti, più volte consigliere comunale, già presidente del consiglio comunale ed assessore. Sul fronte opposto c'è invece Ferdinando (Nando) Federico, anch'egli eletto più volte consigliere e, nella passata amministrazione Capasso, delegato alle politiche sociali.

APPROFONDIMENTI Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Benevento Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Avellino Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Caserta Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Salerno Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Napoli

Simonetti, professore associato di statistica all'Università del Sannio, schiera simboli di partito e civiche: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Biagio Simonetti Sindaco per Ottaviano, Direzione Futuro, 80044, Uniti per Ottaviano, Apertamente Ottaviano. Federico, imprenditore, corre con sole civiche: Il bene in Comune, Ottaviano Azzurra, Leali & Uniti per Ottaviano, Noi per Ottaviano, Ottaviano sul serio. In entrambi gli schieramenti si ritrovano «pezzi» della maggioranza uscente, così come dell'opposizione, e anche assenze «pesanti». Un solo mese di campagna elettorale per poi andare alle urne il 14 e il 15 maggio, i candidati stanno già affilando le armi e scaldando i motori.

«Voglio ringraziare le candidate e i candidati delle sette liste che compongono la coalizione dice Biagio Simonetti hanno aderito a un programma che mette al primo posto la concretezza, le cose da fare, i progetti veri. In questi giorni avremo modo di raccontarlo ai cittadini e alle cittadine, di confrontarci con loro, di dialogare e lo faremo con impegno e entusiasmo, come sempre. L'avventura comincia: per Ottaviano, giorno per giorno».

Di contro, Nando Federico punta sul progetto civico: «Sono al servizio del mio paese e dei miei concittadini, pronto insieme ai candidati della coalizione a dar vita a un rinnovato progetto civico che si propone di coinvolgere ogni forza attiva della nostra comunità: Ottaviano è di tutti».