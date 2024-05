Elezioni comunali 2024, Casola di Napoli accolto il ricorso: torna in corsa la lista di Peccerillo

Il Tar della Campania accoglie il ricorso e riammette la lista “Casola in Positivo”. Torna in corsa per la poltrona di sindaco Domenico Peccerillo, che ha visto accolto il ricorso presentato subito l'esclusione da parte della commissione elettorale per presunte irregolarità nella presentazione della lista.



«Questa è una vittoria del popolo - commenta a caldo Peccerillo - che permetterà a tutti gli elettori casolesi di poter esprimere un voto libero e democratico per scegliere il proprio sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale».

Domenico Peccerillo, fratello del sindaco uscente Costantino Peccerillo, è stato a sua volta per otto anni primo cittadino del piccolo Comune dei Monti Lattari prima di lui.



Adesso torna in corso per la sfida amarcord contro l'altro ex sindaco di Casola di Napoli, Alfredo Rosalba, che guida la lista «LeAli con Casola».