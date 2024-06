Ricorsi, polemiche, esclusioni, addirittura minacce e un vertice in Prefettura. Una campagna elettorale avvelenata, ma che ha visto trionfare l'unico candidato sindaco Alfredo Rosalba, poliziotto e già per due volte primo cittadino di Casola di Napoli.

Il piccolo Comune dei monti Lattari ha deciso di premiare la civica LeAli per Casola, che poco dopo la metà dello scrutinio aveva raggiunto il quorum necessario, nonostante il forte voto di protesta da parte del gruppo del candidato escluso, Domenico Peccerillo, che aveva invitato gli elettori allo "scarabocchio" sulla scheda. Sono state 1.021 le schede effettivamente annullate, ma il numero non è stato sufficiente per portare all'annullamento delle elezioni.

Così, alle 17 è iniziata la festa per Alfredo Rosalba, al suo terzo mandato come sindaco di Casola. «Sono contento della vittoria - ha detto Rosalba - perché abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo coinvolto tutta la popolazione che ha capito l'importanza di questa tornata». Se il candidato escluso aveva sfoggiato in questi giorni una maglietta con uno scarabocchio per invitare i suoi elettori al non voto, Alfredo Rosalba ha indossato una t-shirt bianca con il volto di Alessandro Cascone, un candidato della passata competizione prematuramente scomparso nei mesi scorsi, dedicando a lui la vittoria.

Il quorum è scattato dopo il raggiungimento della quota di 1.268 voti validi, la metà più uno dei votanti, che ha fatto scattare la festa nelle strade di Casola: alla fine sono stati 1.416 i voti per Rosalba. Il consiglio, dunque, sarà composto da Pasquale Caiazzo, Rachele Cascone, Alfonso Del Sorbo, Ciro Gallo, Michele Inserra, Ciro Iozzino, Gaetano Manzo, Ferdinando Mascolo, Ciretta Ruocco, Alfonso Sorrentino, Catello Vicedomini e Raffaella Vicedomini. Dunque, tre poliziotti, il giornalista Michele Inserra e Ciro Iozzino, fratello di Raffaele Iozzino, uomo della scorta di Aldo Moro, ucciso il giorno del rapimento dello statista della DC. Il nuovo consiglio comunale subentrerà all'amministrazione guidata da Costantino Peccerillo, sindaco uscente e fratello del candidato escluso, che nei giorni scorsi ha denunciato di aver ricevuto una lettera intimidatoria.