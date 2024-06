Vince, anzi stravince, a Casoria Raffaele Bene. Il sindaco uscente, alla guida di una coalizione di centrosinistra, viene riconfermato con quasi l’83 per cento dei consensi nuovamente alla guida della città per i prossimi cinque anni.

Tutto come nelle previsioni e nulla più, insomma: la schiacciasassi di Bene - sette liste a lui collegate rispetto ad una ciascuna per gli altri tre outsider, Valiante (civica centrodestra), Mangani (Fdi) e Cristarelli (Azione con Calenda) – fa man bassa di preferenze nonostante il nemico numero uno sia stato, come preventivato, l’astensionismo.

La scalata

Alle urne si è recato, infatti, il 54,91 per cento degli aventi diritto. Nel 2019 la percentuale era stata lievemente più alta, 59,85 per cento. Nonostante la flessione, Raffaele Bene però non ha avuto alcuna difficoltà a riaffermarsi come leader indiscusso. La sua è stata una scalata che tre mesi fa sembrava praticamente impossibile, ma grazie ad un lavoro certosino e costante delle segreterie provinciali e la regia dell’ex senatore Tommaso Casillo, attuale «numero uno» di Soresa, alla fine sono caduti tutti i veti sul candidato sindaco uscente.

In primis, quelli del Pd dove l’asse Franco Russo–Alessandro Graziuso, sembrava irremovibile contro Raffaele Bene che, in ogni caso, sa di doversi confrontare già a partire da stamani con i due (ma pure con qualche altro) per ricucire uno strappo che potrebbe minare la serenità - non certamente la stabilità (la maggioranza a quanto sembra potrà contare su almeno venti seggi, se non addirittura 21, dei 24 disponibili) della nascente amministrazione comunale.

Il proclama

Tra le sorprese, proprio nel Pd si registra l’ottimo risultato di Nicola Rullo, un giovane ingegnere rampollo di una stimata famiglia. «È con immensa gratitudine e profondo senso di responsabilità che accolgo la decisione dei cittadini di conferirmi nuovamente l’onore di servire questo comune. Questo secondo mandato rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto ma anche una sfida e un impegno a continuare a migliorare la nostra città», sono le prime parole del sindaco dopo l’exploit delle urne. Dopo Bene il candidato sindaco più votato è Nicola Mangani di Fdi, partito che alle Europee è terzo a Casoria con il 14,79 per cento dietro Pd (19,57%) e M5S (34,06%). Alle Europee non era in corsa Campania libera, lo schieramento politico che fa capo a Tommaso Casillo, che si attesta alle comunali intorno al 30 per cento ed è il primo partito della città.

I nodi

Ora è necessario solo rimboccarsi le maniche. Bisognerà, secondo molti, continuare da quello già fatto, soprattutto negli ultimi mesi, per ridare volto e contenuti ad opere infrastrutturali importanti per il territorio. A prescindere dalla squadra e dagli incarichi del cosiddetto sottogoverno, i cittadini aspettano concretezza e soprattutto proposte lungimiranti per veicolare una delle città più grandi dell’area metropolitana nella sua giusta dimensione.

L’ultimo quinquennio non è stato facile. Soprattutto economicamente. Il sindaco, subito dopo l’insediamento al Palazzo di piazza Domenico Cirillo, è stato costretto a confrontarsi con il buco in bilancio che lo ha obbligato a dichiarare il dissesto finanziario. La politica dell’austerity e delle spese oculate certamente continuerà ma non dovrebbe pesare più come un macigno sulle scelte amministrative di una città che ha incominciato a mettere i conti a posto stanando anche le migliaia di evasori di tasse e tributi comunali. Ovviamente la collaborazione dei residenti contribuirà a lanciare sempre più in alto questo percorso che, sulla carta, appare sicuramente virtuoso.