Il mare balneabile, il disinquinamento del fiume Sarno, il miglioramento della qualità della vita, sono questi i temi su cui sceglie di puntare il centrosinistra negli ultimi giorni di campagna elettorale.

Questo pomeriggio infatti Luigi Vicinanza, assieme a Corrado Cuccurullo, candidato sindaco a Torre Annunziata, si ritroveranno alla foce del fiume Sarno, linea di confine tra le due città, per sancire un patto e un reciproco impegno nella difesa della risorsa mare.

L’obiettivo

«Sarà un momento emozionante, carico di significato, con cui faremo un altro passo avanti per restituire la risorsa mare a chi da tanti anni chiede di vedere riconosciuto il suo diritto a poterne usufruire liberamente. La Grande Stabia - spiega Vicinanza - si realizza anche restituendo agli stabiesi e ai turisti la piena fruizione del mare. I dati dell'Arpac, in continuo miglioramento, ci danno ragione. Il lavoro della Regione e dell'Ente Idrico sta sortendo i suoi effetti e, come sto ripetendo in queste settimane, restando cauto, nell'estate del 2025 potremmo usufruire nuovamente del litorale antistante la villa comunale».

Subito dopo Vicinanza sarà con i candidati del Pd e con Sandro Ruotolo capolista, per dire «no alla camorra, si alla città». Ieri in casa democrat si è parlato anche di sport e inclusione sociale e di programmazione degli impianti sportivi con l’ex presidente del Pd Roberto Elefante, il commissario Francesco Dinacci e il capogruppo Pd in Regione Mario Casillo. Intanto l’ex parlamentare Teresa Manzo, fondatrice della lista “Noi per Stabia”, spinge sul miglioramento dei servizi: «Rafforzare la tratta delle ferrovie dello stato e realizzare il tram leggero servirà ad assicurare nuovi servizi per i siti archeologici della nostra città».

Nel centrodestra l’avvocato Mario D’Apuzzo ha proposto in queste ore un osservatorio anticamorra con il magistrato anticlan Catello Maresca. «La legalità e la sicurezza rappresentano le priorità assoluta del nostro programma elettorale. - ha detto il candidato del centrodestra -Legalità nei fatti, nelle azioni e nella programmazione. Sicurezza dei cittadini e in tutti i quartieri per rendere Castellammare di Stabia una città pronta alla svolta vera».

Lettera pubblica

Per lui sono scesi in campo anche i giovani che restano sul tema della criminalità: «Il centrosinistra attraverso suoi giovani esponenti ci taccia di essere tutti, in qualche modo, connessi alla criminalità organizzata per il solo motivo di esserci candidati con il centrodestra». Un pensiero espresso in una lettera pubblica nella quale rispondono alle accuse degli avversari.

«Siamo stanchi di bugie e accuse infondate - continuano i ragazzi - ci siamo messi in campo con il sorriso e l’energia della nostra età e con la consapevolezza della sfida importante che ci attende e con forza diciamo no alla camorra, e lo diciamo perché la lotta per la legalità e contro ogni forma di criminalità fa parte dei nostri valori. Non certo perché ce lo chiede il centrosinistra che nasconde la polvere sotto il tappeto. Noi siamo sicuri - concludono - che il nostro candidato Mario D’Apuzzo sarà il sindaco di tutti, mentre le divisioni e i veleni che il centrosinistra sta spargendo già in campagna elettorale non fanno prevedere nulla di buono».