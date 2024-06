Giuseppe Tito conquista il terzo mandato di sindaco della città di Meta ottenendo più dell’80 per cento dei consensi. Nessuna sorpresa dal voto di sabato e domenica per quanto riguarda l’unico Comune della penisola sorrentina dove gli elettori erano chiamati alle urne per rinnovare l’amministrazione.

APPROFONDIMENTI Sorrento, promozione

del turismo in Costiera Sorrento, svolta sanità: riapre la Rianimazione

Alla fine ha prevalso a chiare lettere la linea della continuità. Il primo cittadino uscente, che ha guidato le ultime due consiliature consecutive a partire dal 2014, continuerà ad indossare la fascia tricolore anche per i prossimi 5 anni. Un risultato che era nell’aria nonostante l’unico avversario di Tito, l’avvocato 46enne Francesco Pane, nel corso della campagna elettorale avesse invitato i cittadini ad imprimere un cambio di rotta scegliendo lui ed il suo team confluito nella lista civica «ViviAmo Meta».

Gli elettori hanno invece scelto di premiare con una sorta di plebiscito colui che ha ricoperto l’incarico di sindaco nell’ultima decade e la sua squadra rappresentata dal gruppo di «Patto per Meta», all’interno della quale erano schierati tutti gli assessori in carica e buona parte dei consiglieri uscenti. Il modo migliore per far intendere alla cittadinanza che si puntava a proseguire lungo il percorso tracciato.

Il plebiscito

Strategia premiata da una vittoria netta che rispecchia in pieno i pronostici della vigilia. Anzi. Forse la compagine di Tito è andata anche oltre quelle che erano le proprie aspettative. A Meta (il Comune con il minor numero di residenti della Costiera sorrentina) hanno votato 4.791 elettori su un totale di 6.871 aventi diritto, pari ad una percentuale del 69,73%. E quasi l’81 per cento delle preferenze totali è confluito sul nome di Giuseppe Tito che porta a casa 3.790 consensi personali contro gli 891 di Francesco Pane. Addirittura in una sezione il sindaco è arrivato a superare l’87 per cento dei voti validi.

Dati che rappresentano la conferma dell’apprezzamento dei cittadini per il lavoro svolto dal 51enne imprenditore turistico-alberghiero nel corso degli ultimi 10 anni in cui ha occupato la poltrona di primo cittadino. Una vittoria schiacciante che non ammette repliche. «È stata una stupenda emozione - dichiara a caldo il sindaco appena confermato -. È la prima volta che si vota per il terzo mandato e ringrazio i cittadini per la grande affermazione». Un successo che Tito condivide con la squadra di fedelissimi che lo ha sostenuto per buona parte del suo percorso politico e che continuerà ad affiancarlo anche nei prossimi 5 anni. A «Patto per Meta» vanno 8 consiglieri mentre 4 spettano all’opposizione guidata da Francesco Pane che ha ammesso la sconfitta. «Gli elettori hanno confermato il loro sostegno al sindaco uscente - ha detto -. A lui l’augurio di buon lavoro, nell’interesse della comunità. I dati sono chiari e ci collocano all’opposizione, ruolo che svolgeremo con l’attenzione e la serietà che merita la fiducia concessaci da chi ci ha preferito. Fiducia che non tradiremo».