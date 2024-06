Ilaria Abagnale si conferma sindaco di Sant’Antonio Abate. La sindaca del paese dei Monti Lattari era l’unica candidata con quattro liste e ha raggiunto consensi record sfiorando l’80%. Le sue civiche Ilaria Valore Abatese, Federazione Abanese, La forza Gentile, Ilaria Abagnale sindaco le hanno garantito non solo di fare il pieno di voti, ma anche l’elezione sicura. Per lei infatti sarebbero bastati anche numeri inferiori al quorum del 50,01% visto il supporto delle liste che le hanno garantito l’alternanza e a pluralità di scelta, così come deciso dal Consiglio di Stato due anni fa.

Ma il sindaco ha abituato tutti a sorprendere e così per lei c’è stato un vero e proprio plebiscito. «Voglio ringraziare uno ad uno ogni cittadino abatese - commenta soddisfatta la sindaca - che in questi due giorni ha deciso di recarsi alle urne per scegliere di votare ancora una volta per la nostra coalizione. Una percentuale altissima di elettori, una grandissima partecipazione che non era affatto scontata, visto che dall’altra parte nessun competitor ha avuto la forza di organizzare un gruppo da contrapporre e che non avevamo l’obbligo del quorum, ma che ci consegna un dato storico per Sant’Antonio Abate e tra i più alti d’Italia».

La fiducia

Nel 2014, Antonio Varone ottenne il 70,16% delle preferenze (8965 voti) in una sfida a più candidati, mentre stavolta per la sola coalizione guidata da Ilaria Abagnale si sono recati alle urne, pari a quasi l’80% degli aventi dirittoo che, secondo una ricerca del Ministero dell'Interno, dovrebbe superare la percentuale record raggiunta dieci anni fa in un Comune sopra i 15mila abitanti dall'allora sindaco di Calenzano, che riuscì ad ottenere il 76,9% delle preferenze dei votanti.

«Questo risultato – afferma Ilaria Abagnale – dimostra ancora una volta l’affetto e la fiducia che i cittadini hanno riposto in me e nella mia coalizione. Sono commossa e, allo stesso tempo, decisa a ricambiare questa fiducia, riprendendo il nostro cammino insieme, che in realtà non si è mai fermato, per il bene di Sant’Antonio Abate e per realizzare il programma elettorale che ci siamo prefissati».

È già al lavoro la sindaca che in campagna elettorale aveva presentato un programma dettagliato preferendo il porta a porta ai comizi in piazza: «Per questa mia ultima campagna elettorale – dice Ilaria Abagnale – ho scelto di eliminare gli eccessi. Via i comizi, via il palcoscenico. Ho preferito il contatto diretto con le persone, e ne è valso ogni caloroso invito nei cortili e nei salotti di casa, dove ho potuto direttamente rispondere alle domande dei cittadini, senza rincorrere risposte via social. Dall’altezza di un palco, non avrei potuto dedicare a ciascuno di loro il tempo che meritavano da chi li rappresenta. Questa è la più alta forma di partecipazione che intendo continuare a perseguire nel mio prossimo quinquennio, come forma di riconoscenza per la fiducia accordatami per la seconda volta».