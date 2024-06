Una partita che terminerà tra quindici giorni con il ballottaggio. Nessuno dei quattro candidati a sindaco ha raggiunto la maggioranza per chiudere la sfida al primo turno.

In vantaggio c’è Corrado Cuccurullo del centrosinistra che si è attestato sul 42 per cento dei voti su Carmine Alfano, supportato dal centrodestra, che ha sforato il 32 per cento. A chiudere la rosa degli aspiranti alla fascia tricolore Lucio D’Avino con la civica Oplonti Futura al 14 per cento e Maria Antonietta Zeppetella Del Sesto con il M5s che si è fermata al 10 per cento.

Al voto sono stati chiamati gli oltre 34mila aventi diritto, ma a recarsi alle urne sono stati poco meno del 64 per cento, ovvero quasi 22mila elettori. Un dato in calo, seppure di poco, rispetto a sette anni fa: Torre Annunziata, con la nuova amministrazione, uscirà dal commissariamento di due anni dovuto allo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

La delusione

Il risultato non soddisfa Alfano. «Non ci aspettavamo questi dati - dice -. Una città il cui consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose non poteva premiare chi è stato artefice di questo disastro, coloro che hanno ricoperto il territorio di quest’onta. I cittadini sono liberi di scegliere, non immaginavamo che si andasse a ballottaggio. Nei prossimi 14 giorni continueremo a batterci affinché tutto quello che ha vissuto la città non si riveda. Noi crediamo di essere il rinnovamento». Alfano ha poi sottolineato un fenomeno che si è verificato nei giorni precedenti il voto. «Abbiamo assistito in questi giorni - spiega - a file per chiedere la tessera elettorale: è un fatto bello, ma molti erano in pigiama, con le ciabatte, forse non sapevano neppure che si doveva votare».

L’appello

Di tutt’altro tenore il commento del leader di centrosinistra. «Il risultato – sostiene Cuccurullo – era matematicamente prevedibile. Siamo partiti in netto svantaggio, ma abbiamo condotto una campagna efficace su temi concreti. Adesso affrontiamo il ballottaggio: continueremo sulla stessa strada, ci concentreremo sui problemi della città e sulle soluzioni concrete che possiamo portare in campo». Poi, sulla possibilità di un sostegno degli altri due candidati sindaco, commenta: «Ho sempre stimato e apprezzato il lavoro attuato da Lucio D’Avino, ci accomuna la voglia di cambiamento e rigenerazione soprattutto politica. Il M5 in altre città è nelle coalizioni di centrosinistra, crediamo in un sostegno naturale».

Le distanze

Una possibilità che entrambi i candidati, D’Avino e Zeppetella, hanno sempre escluso nel corso della campagna elettorale. In particolare, l’esponente della civica Oplonti Futura. «Siamo coerenti con quanto dichiarato all’apertura della nostra campagna elettorale. Non saremo gli alleati di nessuna forza politica, corriamo da soli e diciamo no agli apparentamenti – dice D’Avino –. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti. La nostra è una lista appena nata e i voti raggiunti testimoniano la voglia di nuove forze politiche. Nessuna alleanza con gli altri candidati, non c'è margine di trattativa. La coerenza è la nostra forza». C’è da capire quale sarà l’atteggiamento del M5s: non sfugge che, stando alle percentuali emerse, con il 10 per cento dei cinque stelle Cuccurullo avrebbe potuto vincere al primo turno.