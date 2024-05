Due candidati a sindaco, centocinquantotto aspiranti consiglieri in lizza per sedici seggi, i simboli di cinque partiti nazionali e cinque liste civiche. La sfida a Bacoli è tra il sindaco uscente Josi Gerardo della Ragione e lo sfidante Ermanno Schiano in una sorta di déjà-vu a ruoli invertiti: nel 2015, i due andarono al ballottaggio, eventualità che in queste amministrative non è prevista per l’assenza del terzo candidato. Si deciderà tutto nei due giorni di votazioni previste per sabato 8 e domenica 9 giugno quando saranno chiamati al voto circa 23mila elettori (alle comunali del 2019 il numero dei votanti fu pari a 15mila al primo turno e 11.977 al secondo).

L’uscente

Josi Della Ragione, al termine dei cinque anni di consiliatura, si presenta con una coalizione composta da quattro forze politiche: il suo storico movimento Free Bacoli, il Partito Democratico, la civica Città Flegrea e Unità, lista quest’ultima formata da “Una Sinistra per Bacoli” e “Alleanza Verdi-Sinistra”. In totale sono 64 i candidati al consiglio comunale che supportano il sindaco uscente. «Ho firmato la mia candidatura come Sindaco della Città di Bacoli. Per continuare ad essere al servizio della nostra terra, bellissima. Per continuare a fare la mia parte, il mio dovere. Lo faccio con il sostegno di una coalizione fatta di donne e uomini meravigliosi. Persone perbene, capaci, appassionate. Avrò l’onore di guidare una coalizione di quattro liste - ha spiegato Della Ragione - Abbiamo dato l’anima in questi cinque anni. Ho donato alla nostra Bacoli un pezzo importante della mia vita. Uniti, possiamo vincere anche questa sfida. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Perché tanto abbiamo fatto».

Lo sfidante

Dall’altra parte c’è Ermanno Schiano, medico chirurgo e dirigente dell’Asl Napoli 2 Nord già sindaco di Bacoli nel quinquennio 2010-2015 e per due volte consigliere alla Provincia di Napoli. Schiano è supportato dalla coalizione “Con Ermanno…” composta da tre partiti e tre liste civiche e che abbraccia forze che vanno dal centrodestra e al centrosinistra. Si tratta di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva, Prima Bacoli, Insieme per Bacoli e Il Pappice, che annovera anche ex componenti del Pd locale. In totale, a supporto di Schiano, ci sono 94 aspiranti consiglieri comunali.

«Ho l’onore di rappresentare una bellissima squadra composta da donne e uomini di ogni età. Lavoratori, professionisti, imprenditori, studenti che hanno sposato il progetto della nostra coalizione. Novantaquattro candidati che nutrono un profondo amore verso questa meravigliosa terra. Ognuno con peculiarità diverse, ma tutti con un tassello nelle mani da aggiungere alla costruzione della nuova Bacoli. Il nostro è un percorso che parte da lontano e che giorno dopo giorno si nutre del vostro sostegno. Sentiamo la vostra fiducia, sappiamo che siete tutti con noi. Siamo avanti, siamo sulla strada giusta» ha spiegato Ermanno Schiano che aprirà ufficialmente la campagna elettorale giovedì 16 maggio, alle ore 19, in Piazza Marconi a Bacoli con una manifestazione pubblica durante la quale saranno presentati candidati e programma.