C'è una donna candidata a sindaco per la prima volta: Maria Rosaria Donnarumma, in passato già consigliere comunale e assessore all'Ambiente nell'amministrazione di Vincenzo Fiengo - lo scorso anno sfiduciato dai suoi consiglieri - ha scelto per questa tornata di staccarsi dal centro sinistra e di correre da sola. A suo sostegno la civica "Rendiamo Cercola una città virtuosa" contro le coalizioni che andrà a sfidare. Quella del centro sinistra composta dalle liste "Avantinsieme", "Città Futura", Europa Verde, "Insieme per il cambiamento", Movimento Democratico, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano che appoggiano il 55enne architetto Antonio Silvano. La coalizione sposa un progetto che vede da un lato un discorso di continuità con le precedenti amministrazioni e dall'altro la necessità di una spinta di nuove energie. Legalità, solidarietà, assistenza, scuola, sicurezza, tutela ambientale, i giovani e i bambini, le famiglie, il bene comune, la lotta alle discriminazioni e una visione di città culturalmente viva, che valorizzi le risorse territoriali ed umane, sono al centro del loro "disegno di comunità".

Biagio Rossi, 44enne ricercatore del Cern di Ginevra è il candidato a sindaco di una coalizione composta dalle liste "Fare X Cercola", "Free Cercola", "Liberi e Forti", Movimento Cinque Stelle, "Per le Persone e la Comunità" e "Uniamoci per Cercola". Anche Rossi come i suoi colleghi ha scelto di confermare il suo impegno per il territorio mettendosi a disposizione di una coalizione ampia e compatta: «Abbiamo un progetto di cambiamento che guarda al futuro, alle nuove generazioni. I nostri figli meritano una Cercola migliore», afferma. «Condividiamo una carta di valori comuni che esprime con forza e convinzione i principi di legalità, trasparenza, inclusione e sostegno alle fasce deboli della cittadinanza». Nei giorni scorsi si è fatto largo nell'agone elettorale un nuovo candidato, Gaetano Busiello. «Storico direttore de Il Secolo Nuovo corre con la lista civica "Cercola Città del Vesuvio"»: ad annunciarlo è lui stesso dalle colonne del suo giornale online. Il centrodestra è stato silente fino all'ultimo giorno utile: ieri mattina allo scadere della presentazione delle liste ai quattro candidati si è aggiunto Giuseppe Esposito di Fratelli d'Italia, in suo appoggio la lista con il simbolo del partito della Meloni e quella di Forza Italia.