«Il valore aggiunto? La gente ha scelto il cambiamento, e sarò subito al lavoro perché il paese attraversa la fase più buia della sua storia», spiega Giosi Ferrandino, professione ingegnere e un seggio da europarlamentare con Azione dopo essere stato eletto con il Pd. Anche se il cambiamento di fatto a Casamicciola non c'è mai stato se non in questi ultimi 16 anni a guida centrodestra. Ma ora Ferrandino torna ad indossare la fascia tricolore della cittadina termale sconvolta dalla terribile frana del novembre scorso.

Inizi nella Dc, nel 2002 Ferrandino, a 39 anni, viene eletto sindaco per la prima volta a Casamicciola. Cinque anni dopo, invece di lanciarsi nella corsa per un nuovo mandato che è praticamente certo si sposta: ed ecco che presenta la candidatura a Ischia, comune capofila dell'isola, dove vince. Ed è sindaco per altri due mandati.

Poi il seggio in Europa dove arriva per la prima volta nel 2018. Ma in pratica è come se non se ne fosse mai andato, se l'altra sera gli scrutini raccontano come i suoi concittadini abbiano premiato il suo ritorno a casa, con il 55 per cento dei voti. E se in tutta Italia il partito di Carlo Calenda non ha raggiunto grandi risultati, qui a Ischia si può fregiare di aver eletto un primo cittadino sotto le sue insegne.

«Avrò modo - spiega ora Ferrandino - di impegnarmi per i prossimi 5 anni per la mia cittadina sconvolta dall'alluvione di novembre. Dopo un terremoto e due frane la situazione non è stata mai così drammatica». Poteva starsene comodamente in Europa ma da Casamicciola sono partite le richieste di scendere in campo. «Non potevo non rispondere all'appello», aggiunge. E suoi concittadini dopo più di vent'anni l'hanno premiato con il voto che segna il suo ritorno a casa. «Ora potrò mettere in campo - aggiunge lui - l'esperienza maturata in questi anni al Parlamento europeo. E di lavoro da fare qui ce n'è molto». Poi aggiunge: «L'esordio non è dei migliori perché c'è l'allerta meteo. Ma tra poco ci sarà il passaggio di consegne ed entrerò subito in carica». E mantiene le promesse se ieri mattina era già alla riunione con il commissario delegato per la ricostruzione, Giovanni Legnini, per dare l'ok al dragaggio del porto. «Ci tenevo - dice - ad esser qui, è il mio primo vero atto da sindaco appena eletto, perché questo progetto segna la ripartenza per la vita del nostro comune».