Antonio Sabino è stato riconfermato sindaco di Quarto, comune di 39mila abitanti dell'area flegrea. Avvocato, 43 anni, ha vinto con il 68,52% alla guida di una coalizione di centrosinistra e dando vita a una piattaforma progressista-riformista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e quattro liste civiche.

Sindaco, si può dire che a Quarto il laboratorio PD+M5S è vincente?

«Certo, e ritengo che sia ripetibile anche su scala provinciale, regionale e nazionale. I valori che accomunano noi Dem e loro sono tanti soprattutto in questo momento storico, con il centrodestra al governo. Da parte mia, ho voluto fortemente questa alleanza partendo proprio dall'asse con i cinque stelle».

Dove finiscono i confini di questa alleanza?

«Credo sia allargabile ad altre forze progressiste come i Verdi, come abbiamo fatto noi a Quarto, andando ad abbracciare anche l'area moderata di centro».

Il PD ha ottenuto il 26% a cui si aggiunge il 16% della sua civica, una costola dei Dem. È modello da seguire?

«Me lo auguro. Con il partito sul territorio abbiamo sempre messo davanti a ogni cosa i temi e il dialogo con i cittadini. È la vittoria della cultura della politica».

Lei ha anche "tirato" più delle liste. Se l'aspettava questa vittoria "bulgara"?

«Avevo la percezione che la gente avesse apprezzato il mio lavoro di questi cinque anni, dagli interventi sul territorio alla lotta alla camorra».

Ha sentito la segretaria del PD Elly Schlein?

«Non ancora. Abbiamo ricevuto i complimenti di Roberto Speranza e dei vertici della segreteria nazionale. Per noi è motivo di orgoglio, nella sua storia il Pd qui a Quarto non aveva mai ottenuto un risultato del genere».

Quanto è difficile governare un territorio dove da sempre c'è la presenza della camorra?

«Niente è difficile quando si hanno le idee chiare e quando sono gli altri a dover seguire le tue idee. Abbiamo dimostrato che lavorare con i principi della legalità non rallenta la Pubblica Amministrazione. Anzi, aiuta ad allargare le sinergie e a portare sviluppo, come nel caso dei beni confiscati alla camorra».

A proposito di beni confiscati, sono 72 da quando lei è sindaco. Che benefici ha avuto la comunità?

«Oltre a togliere alla criminalità organizzata, grazie al lavoro incessante delle forze dell'ordine, acquisire questi beni vuol dire dare ai cittadini onesti. Abbiamo immobili con finalità sociali che attraverso bandi abbiamo assegnato ad associazioni e coop e beni con finalità economiche che vengono fittate, creando condizioni per contrastare l'emergenza abitativa. Per questi ultimi i proventi vengono poi reinvestiti negli immobili per manutenzione e ammodernamento».

Come si sopperisce invece ai tagli statali?

«Amministrando con la diligenza del buon padre di famiglia. Dopo il dissesto dichiarato nel 2019, oggi abbiamo approvato l'ultimo rendiconto con un disavanzo di 900mila euro e per fine 2024 contiamo di uscire dal dissesto».

Quali priorità per il nuovo mandato?

«Dobbiamo dare continuità amministrativa e avviare i programmi PNRR, che ammontano a 27 milioni. Il tempo stringe».