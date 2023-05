«Ora devo ripagare la fiducia che mi hanno accordato i miei concittadini che con questa percentuale mi hanno assegnato un mandato molto ampio», spiega Lello Russo appena eletto sindaco di Pomigliano. Per il settimo mandato, a 84 anni da compiere ad agosto prossimo. La prima volta da sindaco sembra, politicamente parlando, un'era geologica fa: era nel 1980, prima del sisma, quando i partiti erano quelli della prima Repubblica e non c'era l'elezione diretta dei primi cittadini. L'ultima volta, invece, appena due anni e mezzo fa, quando non riuscì a candidarsi dopo dieci anni consecutivi, per il limite del doppio mandato. Sembrava chiusa, finita lì e invece ecco che questo socialista di rito lombardiano ritorna in pista, con in tasca la vittoria, favorita dal clamoroso testacoda di Pd e grillini, che a un paio d'ore dalla scadenza della presentazione delle liste decidono di non essere della partita. Addio al laboratorio politico dem-M5s che proprio qui, nella cittadina dell'ex ministro Luigi Di Maio, era nato.

Si apre così un'autostrada per Russo, alla sua terza vita. La prima da sindaco e dirigente del Psi; la seconda come parlamentare azzurro dopo una vecchia inchiesta giudiziaria da cui viene assolto con formula piena senza che la sua carriera politica, a parte uno stop ai box, ne venga scalfita; la terza come sindaco eterno di quella che era considerata la Stalingrado del Sud, dove governavano assieme Psi e Pci. Ed eccolo di nuovo sindaco dopo la breve consiliatura di Gianluca Del Mastro, uomo del laboratorio politico M5s-Pd, eletto primo cittadino nel 2020 e sfiduciato lo scorso febbraio.

Faide, veleni e rancori che spingono la vecchia pattuglia socialista a chiedere un aiuto all'ex sindaco. Il quale, tornato in campo con 11 liste, tra cui il Psi ovviamente, ottiene oltre il 73 per cento delle preferenze. Con lui ex dem, ex grillini, pezzi di Forza Italia camuffati in una civica. Un esercito di 264 candidati che fa man bassa dei posti disponibili in consiglio comunale: 21 su un totale di 25 saranno assegnati alla maggioranza di Russo che finirà il suo mandato a quasi 90 anni. «A parte riparare i guasti compiuti dalla vecchia amministrazione in meno di tre anni - ribadisce Russo - il mio obiettivo è preparare e mettere in pista una nuova classe dirigente, capace di governare bene Pomigliano negli anni a venire».