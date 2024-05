Quattro candidati sindaci e un piccolo esercito di poco più di 400 aspiranti alla carica di consigliere comunale. Sono i numeri che caratterizzeranno la campagna elettorale torrese, iniziata, mai come questa volta, con abbondante anticipo da tutti, per segnare la discontinuità con il passato, quando gli aspiranti alla fascia tricolore venivano scelti poche ore prima dell’avvio della competizione.

APPROFONDIMENTI Torre Annunziata, scritte contro candidato sindaco Reddito di cittadinanza

familiari di camorristi

A rappresentare il centrosinistra sarà il professore universitario Corrado Cuccurullo, già alla guida dell’azienda regionale Soresa, mentre per il centrodestra correrà l’altro docente universitario e chirurgo plastico Carmine Alfano. Il Movimento 5 Stelle, dopo iniziali trattative con la compagine dove sedeva anche il Pd, ha scelto di correre da solo con l’ex preside Maria Antonietta Zeppetella Del Sesto, unica donna candidata allo scranno più alto dell’Ente oplontino. Infine, la civica Oplonti Futura ha proposto l’avvocato Lucio D’Avino.

Sono molti gli esponenti politici transfughi da uno schieramento all’altro che puntano al seggio nell’assise cittadina, diversi già reduci dall’ultima o da passate consiliature. Il caso più emblematico è quello dell’intera lista Italia Viva che si ritrova al fianco dei meloniani di Fratelli d’Italia e di Forza Italia in forza ad Alfano. Ma c’è anche la lista Progressisti e Democratici dell’ultimo sindaco Vincenzo Ascione a sostegno, invece, di Cuccurullo. Poi ci sono gli ex consiglieri Luigi Cirillo, passato con il centrodestra, o il forzista storico Brunone Avitabile nella lista Area Socialista dove c’è anche Raffaella Celone, già ex assessore con Starita, ma soprattutto moglie di Vincenzo Sica che con Alfano si è giocato fino a pochi giorni fa la leadership del centrodestra.

Tra i candidati, due nomi storici fin dalla prima repubblica: Aniello Prete e Gennaro Di Paolo. Una campagna elettorale, però, che non è partita sotto una buona stella, già avvelenata dai fatti degli ultimi giorni quando sono state vandalizzate le sedi del Pd e quella del candidato sindaco di centrosinistra Corrado Cuccurullo. Giorni prima, invece, un esponente politico è stato invitato a non candidarsi.

Tanti i nodi irrisolti da anni e non superati nemmeno dai due anni di commissariamento straordinario. Alcuni particolarmente significativi, citati anche nell’ultima relazione della commissione d’inchiesta e additati come determinanti, poi, per lo scioglimento. Primo tra tutti la videosorveglianza sull’intero territorio cittadino: nell’ultimo biennio si è riusciti a lavorare solo per predisporre la rete in fibra ottica, ma nulla è stato fatto per l’installazione di nuove videocamere o di sostituzione di quelle obsolete.

All’elenco va aggiunto anche la sosta a pagamento. Sospesa a fine 2020 per il Covid, la vecchia amministrazione ha provato a fare un bando, poi revocato, per riassegnare il servizio. Anche i commissari ci hanno provato ma senza risultati migliori. Il futuro sindaco dovrà fare i conti con la mancanza di personale, per dare un dato mancano 40 agenti di polizia municipale.