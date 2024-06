Una campagna elettorale che è andata ben oltre i 28 giorni che separano la presentazione delle liste dal momento del voto: è stata lunga come mai prima negli ultimi trent’anni, con un fermento partito in sordina a fine anno scorso e andato crescendo nel corso dei mesi.

Il motivo principale va ricercato nella volontà dei partiti e delle coalizioni di avere un nome lontano dagli avvenimenti che hanno portato al commissariamento dell’ente per infiltrazioni mafiose, un possibile aspirante alla fascia tricolore da consolidare nel tempo e non nelle quattro settimane prima della chiamata alle urne. Un modo per rompere con i tre decenni tra il primo ed il secondo scioglimento – nel 1992 e nel 2022 – quando, in alcuni momenti, il candidato sindaco è stato scelto poche ore prima del termine ultimo per validare le liste elettorali.

A rompere gli indugi, che hanno caratterizzato soprattutto le logiche dei circoli locali dei maggiori partiti, è stato l’avvocato trentenne Lucio D’Avino, che si è presentato con la sua civica «Oplonti Futura», composta prevalentemente da giovani professionisti che hanno scelto di non coalizzarsi con nessun partito. «Abbiamo inaugurato una nuova logica di politica. Alle prossime amministrative ci saranno sicuramente altre esperienze come la nostra», ha detto, aggiungendo: «È stata un’esperienza bellissima. Ci siamo incontrati a gennaio e presentati a febbraio, facendo sei mesi di campagna elettorale che hanno consentito di consolidare il gruppo». Poi assicura: «Se andassimo al ballottaggio non ci apparenteremo con nessuno, così come non sosterremo nessun altro dei candidati».

Un leitmotiv quello del ballottaggio che accomuna anche la candidata del M5s, la preside in pensione Maria Antonietta Zeppetella Del Sesto: «Se fossero gli altri ad arrivare al secondo turno noi andremmo al mare. Non sosterremo mai quelle persone legate ad un modo disonesto di fare politica». Del resto, i grillini non hanno aderito al campo largo del centrosinistra. Poi, l’ex dirigente scolastica ha ricordato il suo cavallo di battaglia: «L’istituzione del reddito comunale cittadino che – specifica – non è il regalo per coloro che vogliono stare sul divano, ma un sostegno temporaneo per accompagnare i cittadini al lavoro».

Restando nel campo del centrosinistra, gli otto simboli tra partiti e civiche hanno scelto di sostenere il docente universitario Corrado Cuccurullo. «In questi mesi ho macinato migliaia di chilometri, ho stretto molte mani e ascoltato molte storie - ha raccontato -. Non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo, abbiamo continuato a percorrere la via della concretezza conoscendo i problemi di questa città e riflettendo su soluzioni concrete». Sul fronte opposto del centrodestra, altrettanti otto simboli tra partiti e civiche appoggiano la candidatura del professore universitario Carmine Alfano. «Questa campagna elettorale – ha detto – ci ha permesso di incontrare tanta gente che ci ha guardato in faccia, ha ammirato il nostro entusiasmo. È stata lunga e faticosa, con toni accesi, ma noi abbiamo dimostrato di essere liberi da ogni imposizione. In altri termini, abbiamo dimostrato coerenza e credibilità».