Una svolta che spazzi via quel nome, "Fortapasc", da quarant’anni associato a Torre Annunziata e all’assedio della camorra. Una rinascita chiesta dall’energia più viva della città, fatta di associazioni e tanti giovani. Il voto di sabato e domenica dovrà anche cancellare l’onta dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, che in fin dei conti è stato l’occasione per l’arrivo dei commissari. Lorenzo Diana, il senatore anticamorra, qui è stato assessore alla Legalità e vicesindaco per soli cinque mesi, per dimettersi dopo il terremoto giudiziario perché chiedeva «uno scossone politico» mai arrivato. Oggi guarda a Torre Annunziata con un certo ottimismo.

«Dopo la degenerazione democratica - dice - a causa della presenza non comune della camorra, guardo alle elezioni con aspettative positive. Appare una svolta nelle liste, con scelte di qualità rispetto al passato». Una pagina nuova? «Per battere i clan occorre una sinergia continua con lo Stato, con interventi non sporadici. Nessun sindaco può vincere da solo. E sono importanti l’attenzione mediatica e la presenza dei ministri, come a Caivano. Il nuovo sindaco deve riconoscere che esiste il problema senza nasconderlo e insieme cogliere le opportunità di riscatto. Non esistono posti degradati che non possono essere trasformati. Cambiando il senso di marcia poi cresce la fiducia nei cittadini. Ma è una sfida che non si vince in un giorno». Tra i messaggi concreti da lanciare alla città («Altrimenti la gente si rassegna») c’è la sorte di uno dei simboli del degrado, l’ex fortino dei Gionta, Palazzo Fienga, che va verso la demolizione. «Si sblocchi questo benedetto progetto».

Ci sono anche tante opportunità per il dopo-voto: «Il mare è una grande risorsa. Penso a una movida di qualità nella zona delle arcate borboniche o a un progetto come a Gragnano che coinvolga i pastifici rimasti, di grande qualità. O ancora puntare su eccellenze come la nautica». Assicurando un livello di sicurezza adeguato. La questione delle telecamere mai entrate in funzione è uno dei punti entrati nel decreto di scioglimento. «Sono partiti i lavori - dice il comandante della polizia municipale Giovanni Forgione - per le 150 nuove telecamere, oltre a quelli per il ripristino delle 46 già esistenti. Le prime saranno in funzione a settembre-ottobre, le altre a fine luglio».

I giovani, si diceva. Mattia Russo è il coordinatore del Forum dei giovani, tuttora senza sede: in via Dante oggi c’è la polizia municipale. Una costola, Opimusic, è un’accademia musicale, e si agisce molto anche grazie ai social. Tra le iniziative realizzate, lo sportello per giovani imprenditori. «Così 4 torresi hanno visto il loro progetto finanziato da Resto al Sud. Due di loro lavorano nel settore dei charter». E qui si torna alla risorsa turismo. «Ma ci vogliono professionisti a guidare la svolta. Che potrebbe arrivare dal livello degli eventi culturali, oggi sotto la sufficienza e tutti concentrati intorno al 22 ottobre, la festa della Madonna della Neve».

I programmi dei candidati

Mare, turismo, riqualificazione, partecipazione attiva. I tre possibili punti di svolta e le tre eccellenze da (ri) valorizzare sul tavolo dei quattro candidati. Per Carmine Alfano «lavoro, sicurezza e cultura insieme possono determinare il cambiamento di una città che è stata devastata. Al primo posto c’è il mare, che deve essere legato alla città. E il turismo: bisogna fare di Torre Annunziata una città che accoglie i turisti, ma che accolga e coccoli anche gli imprenditori che vogliano investire qui e creare lavoro». Corrado Cuccurullo sostiene che «la svolta può arrivare dalla rigenerazione urbana, a partire dal centro storico che è diventato periferia. Dall’innovazione sociale: le associazioni culturali, sportive, laiche e religiose sono l’energia più viva che c’è in città. Dalla partecipazione dei cittadini alla vita del Comune, con la condivisione di idee e sviluppo. Gli asset? Bisogna rivalorizzare l’identità di Torre Annunziata e uscire dal cono d'ombra che negli ultimi 40 anni ci ha fatto etichettare come Fortapasc’. E le risorse naturali: tra parco del Vesuvio e spiaggia nera abbiamo un giacimento tra i più grandi d’Europa».

Secondo Lucio D’Avino «la svolta può arrivare dalla trasparenza del Comune, e intendo in primis la macchina comunale. Dal turismo che sta avendo un boom, puntando a fare restare i visitatori in città non solo per i prezzi competitivi: bisogna creare il brand Oplonti. Risolvendo il contenzioso con Rfi le arcate borboniche potrebbero diventare la nostra Atrani, con una movida di qualità. E la vivibilità: il degrado esiste anche a Torre nord, attorno allo stadio Giraud. Le eccellenze: l’archeologia, Villa Poppea è meravigliosa. La forza dei giovani: in tanti si interessano di arte, musica, teatro: ma serve un luogo per loro. Lo sport: la Provolera è il mio quartiere, attorno alla boxe sono state costruite tante occasioni di riscatto». Per Mariantonietta Zeppetella Del Sesto «la svolta ruoterà intorno a tre punti: il salario minimo comunale garantito, il reddito di cittadinanza comunale e la riqualificazione di scuole e quartieri. Le eccellenze: Oplontis è un unicum sul territorio, non possiamo essere solo un piccolo satellite di Pompei. Il porto deve diventare uno snodo fondamentale per il turismo, anche per il settore diportistico, le cisterne vanno delocalizzate per il rilancio dell’area. E con il recupero delle arcate borboniche si restituisce il suo dialogo col mare».