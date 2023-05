La giacca l'aveva presa in fabbrica pochi minuti prima. Ma indeciso se Elly vestisse una taglia small o medium, ha optato per la comodità. «Meno male, se avessi preso la S sarebbe stata troppo avvitata». Rosario Longobardi, dipendente della Fincantieri di Castellammare, 25 dei suoi 44 anni li ha vissuti in fabbrica, prima come operaio e da due anni da capoprodotto. Lunedì prima ha regalato la giacca blu della tuta a Elly Schlein, poi l'ha presa in braccio, come fece Roberto Benigni nel giugno del 1983 quando sollevò il segretario del Pci Enrico Berlinguer. «È una ragazza esile. Non si aspettava che la prendessi in braccio, mi ha guardato stupita mentre le annunciavo la mia intenzione di essere il suo Benigni. Credo che non abbia realizzato subito cosa facessi, ma è stata lo stesso molto partecipe e dolce»

E la giacca perchè?

«Dopo le ingiuste critiche sull'armocromista, ho voluto sdrammatizzare e lei è stata al gioco. Ha indossato subito la tuta blu ed è andata via con quella».

Il segretario del Pd ha pubblicato la foto dell'abbraccio sul suo profilo social.

«Davvero? Ero emozionato lunedì e lo sono ancora di più adesso. Non capita tutti i giorni di confrontarsi e avere tra le braccia un segretario di partito».

Chi sapeva del regalo della giacca e dell'idea di sollevarla tra le braccia?

«Nessuno. E si vede infatti delle facce sorprese dei presenti».

Con quel gesto ha richiamato la figura di Berlinguer. Vede una somiglianza politica tra la Schlein e il segretario del Pci?

«Sicuramente, la vedo nelle sue parole e nel suo modo di pensare e parlare ai lavoratori. La Schlein ha capito che sono gli operai a portare avanti il sistema».

Da quanto tempo è iscritto al Pd?

«Lo sono stato tra il 2009 e il 2010. Uscii quando il Pd scelse il candidato a sindaco di Castellammare senza voler fare le primarie».

Cosa successe poi?

«Aderii a Officina Democratica, un movimento vicino a Nicola Corrado che qualche anno dopo divenne segretario cittadino. Poi, ho lasciato anche il movimento. Io e i miei compagni avevamo creduto in Renzi, ma ci ha tradito con il Jobs Act».

In fabbrica non si parlava più di politica?

«Ci sono stati molti anni bui. I politici si facevano vedere solo per chiedere voti. Per un breve periodo abbiamo creduto che il M5s potesse cambiare qualcosa, ma personalmente non l'ho mai votato, non ce l'ho fatta».

Ora cosa è cambiato, credete nel Pd?

«Crediamo in Elly. È venuta a Castellammare mantenendo una promessa fatta nella campagna elettorale delle primarie. In fabbrica l'abbiamo sostenuta e lei ci ha ricambiato così».

In quanti vi siete iscritti per sostenerla?

«I tesserati in Fincantieri sono trenta, ma quando è stato aperto il voto anche ai non iscritti la Schlein ha doppiato Bonaccini. Una folla così nella sede del Pd non si vedeva da anni. Elly ha ridato un'anima al Pd».

Come lunedì al Cral Fincantieri. E ora cosa vi aspettate?

«Che vinca le elezioni, vada al governo e rispetti i nostri ideali. Ora è all'opposizione, speriamo che ci metta la stessa passione per arrivare alla guida del Paese».

Alla segretaria del Pd avete chiesto che vi aiuti a riconoscere il lavoro in fabbrica come usurante.

«Avrei voluto farle vedere in quali spazi e come lavorano gli operai. Io ho perso papà a luglio di un anno fa per un tumore, aveva lavorato 35 anni in Fincantieri ed è morto di amianto».

Spera in un futuro da operaio per i suoi figli?

«Io sono nonno, e padre di tre ragazze. La mia primogenita è medico e vive a Padova, la piccolina di 11 anni chissà. Nei cantieri del nord hanno aperto a figure femminili, qui anche in questo siamo arretrati».