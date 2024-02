Parto record a Castellammare, diventa mamma a 52 anni, dopo una gravidanza a rischio portata a termine grazie ai medici dell'ospedale San Leonardo. La storia a lieto fine arriva dal reparto di ostetricia e ginecologia diretto dal primario Eutalia Esposito che ha accolto la partoriente e l'accompagnata fino al parto.

Mamma e papà vivono in penisola sorrentina, sono due persone discrete, lui marittimo, lei impiegata, da undici anni insieme con il sogno di avere un figlio da coccolare e accudire. Tanti i tentativi andati a vuoto, tante le difficoltà incontrare e poi l'età che avanza e il pensiero quasi abbandonato di poter diventare genitori. Fino al 2 luglio scorso, quando la donna dopo un controllo di routine capisce di essere in attesa. «Andai dalla mia ginecologa per dei fastidi che avvertivo, scherzando mi disse che forse ero incinta. Assieme ne avevamo passate tante e sapeva delle mie difficoltà. Però mi invitò a fare un esame ulteriore - racconta Emilia - era il giorno della Madonna delle Grazie, il 2 luglio. Un segno della Provvidenza. Quei valori così alti furono per me una vera e propria grazia».

La gravidanza ha avuto alti e bassi, fino al 23 dicembre scorso quando la donna dalla vicina penisola arriva al«Ero spaventata per me e per mia figlia, sono arrivata all'ospedale più vicino ma è stato come presentarmi ad un incontro al buio. Invece - racconta la donna - sono stata accolta con umanità e professionalità. Le mie condizioni sono state stabilizzate, sono riuscita a passare il Capodanno a casa e poi sono tornata in ospedale a gennaio». Dal 23 al 29 dicembre Emilia è rimasta ricoverata per complicanze, un mese dopo è tornata nel reparto di ostetricia.Invece - racconta Emilia - non smetterò mai di ringraziare la dottoressa Esposito che ci ha salvato la vita e tutte le infermiere del reparto che non mi hanno mai lasciata sola».La piccola è nata di sette mesi e mezzo ed è stata affidata subito alle cure del reparto di terapia intensiva (Tin), diretta dal primario Roberto Cinelli. In incubatrice la prematura ha recuperato peso e presto tornerà a casa con la sua mamma. «È arrivata da noi con una patologia seria - spiega il primario Eutalia Esposito -. Vedere una donna così tenace che ha voluto fortemente la gravidanza è stato per noi un onere in più. Tutto il reparto le è stato vicino, non l'abbiamo mai abbandonata ed oggi siamo felici di gioire con lei, siamo felici che entrambe stiano bene grazie anche ai professionisti della Tin. Dirigo una squadra unita che rappresenta l'arma vincente della nostra unità».Il reparto, che si trova al secondo piano del San Leonardo, è un centro femminile a 360 gradi, punto di riferimento per le partorienti ma anche per malattie ginecologiche. Da anni ormai, l'ostetricia di Castellammare detiene il record di parti naturali, grazie ad una mentalità incentrata sulle pazienti. «Non vedo l'ora di tornare a casa - conclude la neo mamma - ci aspetta una grande festa. Ho protetto la mia piccola sin dal momento in cui ho saputo di essere incinta, oggi ancora di più». Per questo la donna che fra pochi giorni compirà 53 anni, non ha voluto svelare il nome della sua bimba, consapevole però di essere stata fortunata per essere capitata nelle mani giuste, ha voluto raccontare, la loro storia ricca di gratitudine per l'equipe medica stabiese.