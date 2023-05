Ercolano, ferisce il titolare di un bar e danneggia le auto con un birillo spartitraffico: arrestato dai carabinieri

Ferisce il titolare di un bar e poi, armato di birillo spartitraffico, danneggia un'auto. È successo a Ercolano, dove i carabinieri hanno arrestato un 26enne di Torre del Greco, nato in Russia, già noto alle forze dell'ordine, per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti a piazzale Vanvitelli per la segnalazione di un'aggressione avvenuta nel corso di una lite nata per futili motivi.

Sul posto hanno trovato il 26enne, in stato di agitazione, che aveva appena colpito con una stecca in ferro, probabilmente parte di un ombrello, il titolare del vicino bar, ferendolo al labbro. Dopo essersi armato di un birillo spartitraffico, ha poi danneggiato un'auto parcheggiata.

I militari hanno tentato di calmare il 26enne che, alla loro vista, li ha minacciati e ha sputato loro addosso, sferrando calci nel tentativo di non essere bloccato.

I carabinieri, con non poche difficoltà, hanno arrestato l'uomo che ora è in attesa di giudizio. Il titolare del bar è stato portato all'ospedale “Maresca” di Torre del Greco, dove è stato medicato e giudicato guaribile in dieci giorni.