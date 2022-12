Moto si scontra con auto, due feriti a Ercolano: uno è grave

Due feriti di cui uno in gravi condizioni ad Ercolano a seguito di un incidente in Via G. D’Annunzio. Per cause ancora d’accertare una moto Honda con a bordo due persone si è schiantata frontalmente con una Mini Cooper. L’incidente si è verificato poco dopo le 20.30 di ieri sera, sul posto son intervenuti i carabinieri della tenne cittadina.

I due che erano a bordo dello scooter un 45enne di Torre del Greco e il passeggero una donna di 32 anni son stati soccorsi e portati d’urgenza in ospedale.

Il guidatore del mezzo ha riportato varie lesioni e una prognosi di 30 giorni mentre il passeggero è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. I due veicoli sequestrati. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.