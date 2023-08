Venere degli Stracci, a Ercolano una distesa di jeans sulla villa vesuviana abbandonata

Una distesa di jeans usati e rigenerati sul ponteggio di una Villa Vesuviana del 600 abbandonata, nel quartiere Pugliano di Ercolano che chiede riscatto. Questa la straordinaria installazione artistica che un gruppo di giovani e professionisti sta realizzando nell’area storica del famoso mercato del Vintage. «Una risposta alla Venere degli Stracci di Pistoletto - dice Giuseppe Bottone di Ercolano Cultura Vintage, associazione promotrice - per dimostrare che ad Ercolano non manca nulla per spiccare da numerosi punti di vista». Ed è poliedrico il progetto che «Ercolano Cultura Vintage» porta avanti da tre anni con una serie di interventi fattivi per il rilancio dello storico mercato di Resina, famoso nel mondo da oltre 80 anni, e per lo sviluppo turistico dell’area.

Un progetto, avviato dall’associazione in collaborazione con l’architetto Francesco Reale, attualmente assessore all’Urbanistica del Comune di Torre del Greco, che in prima istanza ha previsto la richiesta all’amministrazione comunale di recuperare la Villa del 600, il cosiddetto Palazzo Capracotta, che è coperta dal ponteggio da circa 30 anni ed è caduta nel dimenticatoio, per creare un’Accademia di Moda con laboratori e corsi di formazione per giovani ed addetti del settore. Ma, poiché non c’è stata risposta alla richiesta, l’associazione con giovani studenti e ragazzi del quartiere, ha deciso di realizzare questa installazione per sensibilizzare le Istituzioni. Tutto il ponteggio dagli inizi di luglio è stato ricoperto da jeans, le cosiddette pezze, da Giuseppe Bottone, insieme a Francesco Matteo, Martina Barba, Annalisa Buono e Nicola Formisano.

Hanno collaborato anche i piccoli scugnizzi del quartiere. L’operazione sarà conclusa a fine agosto e agli inizi di settembre ci sarà l’inaugurazione. Solo che, anche se non è terminata l’opera, i turisti che si recano agli Scavi e a visitare il mercato di Resina sono attratti dal luogo, che prima era emblema di degrado, e scattano foto e selfie chiedendo informazioni. «Un progetto che ha molteplici scopi - dice Giuseppe Bottone - e che è in linea con quello che facciamo da tre anni per il riscatto del quartiere Pugliano e del Mercato del Vintage, primo al mondo. Ma anche per recuperare un bene storico, come Palazzo Capracotta, che è una prestigiosa Villa del Miglio D’Oro.

Quel ponteggio è lì da 30 anni: in pratica i proprietari vorrebbero donare l’edificio al Comune (la ditta avanza 800mila euro) ma il Comune non può prendersene carico. Così dopo aver proposto il recupero della Villa, abbiamo deciso col supporto dell’architetto Francesco Reale, di fare questa installazione che è diventata già un’attrattiva». Il quartiere Pugliano, centro popolare della città e prima roccaforte dei clan, è quello dove si svolge lo storico mercato, frequentato ogni giorno da visitatori ed esperti di moda. «Ercolano è anche Pugliano - dice Bottone - e il mio scopo è di rivalutarla sfruttando le sue potenzialità; creare una cooperativa per dare lavoro ai giovani, nonostante non ci sia più la camorra ci sono molti ragazzi a rischio che io cerco di coinvolgere e togliere dalla strada. Inoltre, il nostro scopo è anche di promuovere la sostenibilità: tutti i jeans utilizzati per l’opera, oltre 400, sono stati rigenerati altrimenti sarebbero andati al macero e finiti delle discariche.

Il Vintage è anche la cultura del riutilizzo di oggetti usati che spesso diventano rifiuti che hanno un costo per essere smaltiti. Il nostro scopo è creare nel Palazzo Capracotta un’Accademia di Moda, con laboratori e corsi che possano dare lavoro ai nostri giovani e attirare stilisti e look designer da tutto il mondo». «È fondamentale accendere i riflettori sul palazzo Capracotta - ha detto l’architetto Francesco Reale - una storica Villa Vesuviana di Ercolano ridotta in precarie condizioni. Una risorsa non valorizzata. L’installazione è stata realizzata da un gruppo di giovani studenti e professionisti per richiamare l'attenzione sulla necessità di un urgente restauro del palazzo e sulla proposta, presentata al comune di Ercolano, di destinarlo ad Accademia della moda e del fashion style come previsto nelle strategie del piano urbanistico strutturale approvato». La sfida di Ercolano a Michelangelo Pistoletto si candida ad avere alta risonanza e sta già attirando numerosi turisti provenienti da tutto il mondo». Grande interesse in queste ore per l'installazione: viva condivisione della Proloco Herculaneum, presidente Luca Coppola, e del cantante Andrea Sannino, oltre che di molti intellettuali.