«Patha». Una parola scritta con un pennarello indelebile nero sul cubicolo, dipinto in terzo stile, della Casa dell’Erma di Bronzo, una delle domus dell’antica Herculaneum distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Uno sfregio compiuto domenica pomeriggio al Parco archeologico di Ercolano da un turista portoghese, ma residente in Olanda, arrivato in Italia in camper insieme alla sua fidanzata. E una volta agli Scavi, convinto di non essere visto, ha sfregiato un reperto dalla storia millenaria. Un «gioco», come ha risposto il vandalo fermato dai carabinieri della locale stazione, che gli è costato una denuncia e probabilmente le sanzioni del caso.

Una bravata che, però, accade un po’ troppo spesso e che, oltre ad indignare, richiede sempre più attenzione alle ricchezze archeologiche del paese. Attenzione e tempestività che in questo caso il Parco di Ercolano ha mostrato, consentendo ai carabinieri di fermare subito l’autore del gesto.

Infatti, il 27enne al momento del reato era osservato dall’occhio delle telecamere di videosorveglianza del Parco. Secondo quanto riferito dagli operatori, prima di firmare il muro della domus si è anche guardato intorno, consapevole di compiere un atto illegale. Immediatamente, gli operatori al ponte radio del sistema di sicurezza hanno allertato i carabinieri che sono riusciti a fermare il turista, prima che uscisse dal Parco, per portarlo in caserma. Qui il 27enne ha riferito che pensava si potesse fare, e che per gioco voleva firmare l’opera. È stato denunciato per per danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche.

«Ogni danno è una ferita al nostro patrimonio - ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - alla nostra bellezza e alla nostra identità ed è per questo che va sanzionato con la massima fermezza. Ringrazio i carabinieri per avere subito identificato e denunciato l'autore di questo vile gesto. Ricordo, inoltre, che grazie alla legge da me fortemente voluta questo soggetto dovrà anche pagare di tasca propria i lavori di ripristino dell'opera». Insiste sul IV cardo la Casa, chiamata dell’Erma di Bronzo perché al suo interno fu trovata una scultura raffigurante un uomo. Se si nota il dipinto, la firma del portoghese non è l’unica.

«I graffiti esistenti sono stati fatti fino al 2002 - ha spiegato il direttore del Parco, Francesco Sirano - e sta per partire un progetto per eraderli. Dal 2020 il Parco ha in funzione un sistema avanzato di videosorveglianza che, per fortuna, ha funzionato. Abbiamo introdotto un nuovo protocollo di accoglienza e sicurezza e stiamo per ampliare la videosorveglianza. Infatti, attiveremo telecamere a infrarossi per evitare, di notte, i furti di rame. Inoltre, abbiamo acquistato un drone e stiamo formando i nostri operatori affinché possano pilotarlo. Il nostro è un atteggiamento proattivo, cerchiamo di prevenire i problemi. Siamo molto dispiaciuti, anche perché domenica abbiamo contato 3mila ingressi. È una questione anche di educazione al rispetto e alla tutela della bellezza».