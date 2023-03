Ercolano: lite e sparatoria in via Mare, ferito un 28enne

Sparatoria in via Mare, a Ercolano, in tarda mattinata: sul posto la polizia e i carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

Due uomini hanno litigato: poi sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco, uno dei due è rimasto ferito. Trasferito all’ospedale Maresca di Torre del Greco, è stato medicato e dimesso.

Il ferito ha 28 anni; l'altro uomo, 40enne, è stato portato in commissariato. Entrambi sono già noti alle forze dell'ordine. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti.