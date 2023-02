Ercolano, truffa sul bonus cultura: 9 indagati, tre finiscono in carcere

Sarebbero coinvolte in una truffa al Miur, in particolare riguardante il bonus cultura 18app, le nove persone indagate della Procura di Napoli alle quali, stamattina, la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato altrettante misure cautelari. I finanzieri, che stanno eseguendo sequestri e perquisizioni a Ercolano, in provincia di Napoli, sono stati incaricati dal Gip di notificare tre arresti in carcere, tre arresti ai domiciliari, e quattro obblighi di dimora.