Ercolano, si barrica in casa e appicca le fiamme

Dramma sventato in via Gramsci, dove un uomo ha rischiato il peggio dopo aver appiccato il fuoco in casa. Una follia consumatasi in pochi minuti e interrotta soltanto dall’arrivo delle forze dell’ordine.

Il 53enne si è barricato nella sua abitazione, al fine di non essere probabilmente interrotto nel corso di quella drammatica sequenza.

Una volta rimasto solo e sicuro di poter compiere un gesto così estremo, come ricostruito dagli investigatori, ha rotto il tubo il gas appiccando poi le fiamme.

L’incendio è divampato rapidamente, attirando al tempo stesso i vicini che si sono resi conto di quanto stava avvenendo nell’appartamento.

Determinante la segnalazione alle forze dell’ordine accorse sul posto per liberare l’uomo dalle fiamme e attivare le procedure di sicurezza.

Il 53enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove purtroppo i medici hanno riscontrato ustioni su tutto il corpo, seppur non in pericolo di vita.

Una vicenda dai contorni tristi, visto che il soggetto in questione aveva già in passato mostrato segnali di disagio mentale tali da necessitare cure in reparti sanitari specifici.