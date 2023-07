Ercolano, vandalizzata la casetta per i disabili al mare

Vandalizzato la casetta adibita al deposito dei materiali da utilizzare per attuare le attività previste dal progetto Welcome Ercolano.

La casetta in legno posizionata a pochi passi dalla spiaggia serviva proprio per contenere i materiali utilizzati per permettere alle persone diversamente abili di arrivare in mare.

La casetta di legno oltre ad essere distrutta è stata anche saccheggiata a rendere noto quanto è accaduto il garante che i disabili di Ercolano Stefano Buonincontro che ha così commentato l’accaduto: «Queste persone non vogliono bene alla nostra Ercolano, ma soprattutto non vogliono bene a persone che hanno difficoltà motorie e con quella pedana hanno trovato e trovano la libertà di muoversi liberamente».