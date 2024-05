Ad essere premiati sono stati l'assistente Roberto Longobardi e l'agente scelto Nicola Pascarella in servizio al distaccamento di Nola della Polizia Stradale. La consegna del premio "Eroi della Sicurezza" da parte di Autostrade per l'Italia ai due operatori del Distaccamento Polizia Stradale di Nola è avvenuto alla partenza della 10^ tappa del Giro d'Italia a Pompei perché lo scorso 22 luglio prestarono soccorso ad un’anziana donna, trasportandola al più vicino ospedale, per un improvviso malore.

APPROFONDIMENTI Vulcano Buono, Gigi D'Alessio incontra i fan per il firmacopie dell'ultimo album Grandi opere in Campania, Puglia e Basilicata: l’effetto traino su tutto il Sud Giro d'Italia a Napoli, torna la “Carovana rosa” tra emozione e divieti: «Le tappe della bellezza»

La donna era a bordo di un'autovettura in panne in galleria in A30 che la stava trasportando al pronto soccorso di Mercato San Severino.

La pattuglia dopo averlo come messo in sicurezza l'auto in panne portandola al di fuori della galleria, trasportò l'anziana donna al pronto soccorso dove era già diretta con i suoi familiari. Alla premiazione oltre ai rappresentanti di Autostrade per l'Italia, erano presenti il dirigente del Compartimento Campania e Basilicata della Stradale, Giuseppe Beatrice, e il comandante del Distaccamento di Nola Rosario Perrone.