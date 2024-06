Nel tardo pomeriggio di ieri è stata allertata la Protezione civile di Massa Lubrense in merito alla ricerca di un disperso segnalato nel tratto costiero tra Punta Campanella e la baia di Ieranto. Sono subito intervenuti al margine orientale della pineta di San Costanzo i componenti del Gruppo volontari del Comune della penisola sorrentina che hanno iniziato le ricerche con l’ausilio di un drone che ha sorvolato la zona nella quale era stato avvistato l’escursionista. Purtroppo a causa del forte vento e del calare della sera dopo circa 30 minuti non è stato più possibile utilizzare il velivolo.

Sono quindi giunti sul sito gli operatori del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della Campania che, insieme ad uno degli uomini della Protezione civile più esperti del territorio si sono incamminati all’interno della pineta di San Costanzo dirigendosi verso il mare presso il punto del quale erano state segnalate le coordinate. L’attività di ricerca è stata impegnativa e pericolosa soprattutto a causa della folta vegetazione, della instabilità del pendio e della mancanza assoluta di sentieri percorribili.

Solo grazie alla perfetta conoscenza dell'area da parte degli operatori ed all’ausilio del personale della motovedetta della Capitaneria di porto di Capri che ha guidato le operazioni via mare, si è riusciti ad individuare il disperso (in località denominata «Zezzenara» dagli abitanti), senza alcun trauma fisico, che messo in sicurezza, è stato successivamente recuperato dall’elicottero specializzato in operazioni notturne del 118 e trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli.

Successivamente l’elicottero e ritornato sul sito del ritrovamento per il recupero dei due volontari che non avevano altra possibilità per rientrare dalle operazioni di salvataggio. Sul monte San Costanzo per supporto alle operazioni erano presenti il comandante della polizia municipale di Massa Lubrense e la sua vice oltre ai Vigili del Fuoco e il personale del nucleo Saf. Da rilevare anche il contributo dell'esperto emergency manager Marco Agostino Celentano che ha consentito lo scambio di informazioni tra il Cnsas, gli operatori in zona e lo staff che ha presidiato la pineta di San Costanzo fino a fine operazioni avvenuta verso mezzanotte e mezza circa.

Questa mattina il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha epsresso le personali congratulazioni a tutti coloro che hanno preso parte alle complesse operazioni di recupero dell'escursionista.