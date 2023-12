Esonda il lago Patria: l'acqua invade strade e terreni

Il maltempo di queste ore sta flagellando la fascia costiera tra Licola e Varcaturo. Il lago Patria è esondato in più punti con l'acqua che ha invaso la strada circumlacuale ma anche i terreni circostanti e il parcheggio di un albergo che si trova nelle vicinanze. Il problema è legato all'insabbiamento della foce dello specchio acqueo.

La Sma Campania ha previsto un intervento tra oggi e domani per riportare la situazione alla normalità. Problemi questa mattina anche in via Madonna del Pantano a Varcaturo diventata un vero e proprio fiume in piena con notevoli disagi per la circolazione stradale.