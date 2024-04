Esplosione Suviana, l'appello social della moglie di Vincenzo Garzillo: «Amore mio, torna da noi»

«Amore mio dove sei? Torna da noi»: Patrizia Buonomo, la moglie di Vincenzo Garzillo, il tecnico ancora disperso nella centrale elettrica di Suviana, affida alla pagina Facebook del marito il suo grido disperato e in tanti intervengono a esprimere solidarietà e affetto.

Su tutto prevale, però, l'incredutilà. C'è chi scrive: «Enzo amico mio non ci credo» e chi posta «È tutto assurdo». Fino a due giorni fa nella pagina di Garzillo c'erano messaggi di auguri per le ricorrenze e anche foto della festa della pensione arrivata nel 2022, frammenti di una vita serena: adesso si posta la disperazione.

E anche sulla pagina della moglie in tanti testimoniano la vicinanza a una famiglia che sta vivendo momenti terribili. «Ho visto il Tg ...ho capito che il napoletano è Enzo...che assurdità...un bacio», posta Gemma e Graziano scrive: «Patrizia è assurdo tutto ciò! Non ho parole, vedendo il tg mi è venuto il magone e non oso immaginare quello che state vivendo tu Fara e Mario.

Spero in un miracolo...».

Un miracolo, appunto. Tanti a Pianura, il quartiere dove la famiglia Garzillo vive, continuano a credere in quello che ormai sembra quasi impossibile e ancora su Fb Giuseppina scrive: «Speriamo e preghiamo nel miracolo...»