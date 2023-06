Spiagge gremite, ristoranti affollati e le poche strutture alberghiere prese d'assalto. Come ogni estate, insomma, ma senza quel pubblico affamato di mostre ed eventi artistici arrivato l'anno scorso. Tra le pagine chiare e le pagine scure, a sei mesi dalla fine del 2022, che cosa rimane a Procida dell'esperienza di capitale della cultura? Notorietà e tanto turismo, ora anche internazionale, ma l'offerta culturale? Sembra la stessa, non proprio esaltante, che l'isola aveva fino al 2021 e che non ci siano molte tracce dell'annata da capitale.

La nuova vita di palazzo D'Avalos, il neonato museo civico e il rilancio di Vivara sono i segnali più evidenti di una possibile eredità, ma solo nel primo caso l'impegno prodotto dalla direzione artistica di Agostino Riitano è evidente: l'apertura del museo e dell'isolotto sono operazioni partite a prescindere dall'anno da capitale, anche se ne sono state contemporanee e dall'evento hanno ricevuto vetrina.

L'ex carcere borbonico ha usufruito di oltre due milioni di euro di investimenti per la ristrutturazione ed visto nel 2022 50.000 visitatori che, secondo le previsioni, verranno bissati quest'anno, ed è diventato la location isolana degli appuntamenti artistici: da poco si è svolto un evento realizzato con il «Giffoni festival» e a breve partirà una collaborazione col Madre che destinerà alla sede una parte delle sue attività espositive. Ma, per ora, attrae pubblico da sola: come lascito dell'anno scorso, nel luogo che ospitò la mostra collettiva «Sprigionarti», c'è poco, giusto un'installazione, «Time machine», e una esposizione sulla lavorazione del lino dal nome «Fili d'ombra, fili di luce». Meriterebbe di meglio.

In parte tutto ciè era prevedibile: nel 2022 sono stati investiti due milioni e mezzo solo per il programma culturale e adesso quei finanziamenti non ci sono. Eppure qualcosina per entrare in quella scia si sarebbe potuto fare. Dopo l'evento finale dell'anno da capitale, a metà gennaio, si è tornati al ritmo tradizionale, con molti mesi di silenzio in messo: i Misteri pasquali, poi «Procida racconta» da poco svoltosi, quindi verranno «Maretica», il Premio Elsa Morante, la sagra del mare con l'elezione della Graziella, magari rafforzate, come suggerisce Chiara Gamberale, direttrice di «Procida racconta», che parla di un raddoppio del pubblico della rassegna. Un po' poco per parlare di «eredità» del 2022, per raccogliere i semi di quelle «disseminazioni» programmate. Se l'anno con i riflettori accesi ha illuminato l'isola forse si poteva non spegnere del tutto l'isola, o si è considerato, soprattutto dalla parte dell'amministrazione comunale, che quanto fatto sul fronte dell'immagine fosse sufficiente.

Anche perché i risultati turistici sono evidenti: «Ora Procida è compresa negli itinerari campani e ha dato risalto, come nessuna altra edizione, all'idea di capitale della cultura». ricorda Riitano. «Altri risultati evidenti? L'isola è diventata modello per il piano di programmazione sul turismo culturale della regione Campania, un caso studio per i piccoli centri».

Un salto da Nutrimenti, l'unica libreria di Procida, conforta l'idea di una continuità spezzata. Il locale del porto è fiorito, ha tanti titoli esposti, ma in un sabato di quasi inizio estate i clienti non si vedono: un anno fa affollavano il negozio. «Per un programma culturale diverso mancano le risorse che abbiamo avuto l'anno scorso», taglia netto Antonio Carannante, assessore del Comune, «ma l'esperienza da capitale è servita a capire come valorizzare il patrimonio che abbiamo: il cambio di passo si vedrà col tempo».

Si vedrà. Oggi come presenza fisica del 2022 rimane la minuscola Casa della cultura finalizzata alle mostre di fotografie, sempre a Terra murata, mentre diverse speranze erano riposte nell'area verde di palazzo D'Avalos: doveva essere il contenitore di lavori artistici realizzati dagli studenti delle scuole locali, secondo il progetto «Restart from the future», ma pare lasciato a se stesso e, racconta una guida, apre a singhiozzo. Restano i murales sulle cabine dell'Enel e una panchina realizzata da Brian Mackern, sia pur danneggiata dal maltempo.

Anche la comunicazione langue: dopo il boom di visualizzazioni del 2022 su social e piattaforme nessuno si occupa più di Procida sul web. O, forse, è il ritmo slow dell'isola che ha ripreso il suo corso.