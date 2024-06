Il Golfo di Napoli scrigno per i megayacht. Arrivano da ogni parte del mondo e alimentano senza soluzione di continuità il settore del lusso. Napoli, Capri, Ischia, Sorrento, Amalfi le mete più ambite e se non c’è la possibilità di attraccare ad una banchina, nessun problema, va bene anche utilizzare i tender per la cena in un ristorante famoso o per fare shopping.

La conferma che l’estate 2024 va a gonfie vele arriva dal porto di Capri, dove le prenotazioni fioccano e dal Main Port di Castellammare di Stabia dove i gigayacht trovano gli spazi necessari per ormeggiare. E proprio al Main Port Stabia è arrivato Kaos, il più grande gigayacht costruito nei Paesi Bassi. Si tratta di un 110 metri di lunghezza, e oltre 14 di larghezza, che può ospitare fino a trenta ospiti. Bandiera jamaicana, Kaos ha puntato sul Golfo di Napoli proveniente da Gibilterra. Non è confermata la presenza a bordo dell’armatore che, secondo “Superyacht fan”, dovrebbe essere la miliardaria americana Nancy Walton Laurie.

Si tratta della figlia del defunto co-fondatore di Walmart Bud Walton e la sorella del presidente di Walmart Rob Walton. Sempre secondo Superyacht fan lei e suo marito Bill Laurie hanno donato milioni di dollari a varie organizzazioni, come l'Università del Missouri, il Missouri Botanical Garden e il Barnes-Jewish Hospital. Lo yacht è arrivato allo Stabia Main Port, che già da aprile sta lavorando A pieno ritmo con l’arrivo tra gli altri di Wheels, un 90 metri, che in inverno ha scelto il cantiere napoletano Palumbo per il proprio refitting a conferma del fatto che il Golfo di Napoli, anche con la cantieristica, ha già innestato una marcia in più.

«In molti settori e nello yachting in modo particolare - dice Giuseppe Di Salvo, presidente di Stabia Main Port - il nostro scalo si inserisce in modo positivo in questo contesto, visto che si tratta dell'unico scalo per gigayacht nel Sud Italia. Il record registrato fino ad ora sulla lunghezza delle navi ormeggiate è 123 metri, ma la società fondata dalla famiglia di imprenditori stabiesi Esposito e il gruppo Luise punta a raggiungere i 180 metri. Nel solo 2023 sono state registrati complessivamente 620 accosti grandi navi, con ospiti a bordo e tante persone di equipaggio che visitano Castellammare di Stabia, con grandi ricadute occupazionali dirette e indirette, in città e nel comprensorio. Basti pensare che siamo appena a inizio giugno e siamo già in overbooking».

In banchina anche Odessa II, il 73 metri di Giorgio Armani. Il business lusso sul mare continua a produrre effetti positivi. Questo è un altro settore dove il cambio di paradigma sta già dando risultati positivi. Basti pensare che è nata la prima mappa interattiva di tutto il Mediterraneo che consente alle grandi imbarcazioni da diporto di programmare porti, itinerari, costi, prenotare i posti barca e specialmente di scongiurare le classiche sorprese dell’ultimo minuto per mancata ottemperanza delle normative di ogni singolo scalo o Paese.

A lanciare in questi giorni sul mercato dei mega yacht uno strumento innovativo a livello mondiale l’azienda italiana, Acquera, che da quasi due anni sta costruendo questa “mappa web per lo yachting”, denominata AcqueraPro, che oggi copre i 150 porti e punti di ormeggio più importanti nel bacino mediterraneo. Frutto di un lungo lavoro di ricerca, classificazione e costante aggiornamento svolto attraverso una rete di agenti presenti in tutti i Paesi mediterranei, la piattaforma segna anche l’abbattimento di una barriera che sino a oggi ha impedito la creazione di una sinergia funzionale fra l’offerta di servizi life-style di altissimo livello e la grande nautica, presente nella stagione 2023, con 2400 barche superiori ai 30 metri di lunghezza che hanno solcato le acque del Mediterraneo.