Minacciano due dipendenti di una sala scommesse della Penisola Sorrentina e pretendono 31 giocate senza versare un euro. Tre giovani di Arzano e Casandrino sono stati arrestati ieri per estorsione aggravata. Giovanni Russo, 30enne di Arzano, è finito in carcere, mentre ai domiciliari (con braccialetto elettronico) sono andati il fratello 22enne Luca Russo e Andrea Ascione, 23enne di Casandrino. Ad eseguire gli arresti sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento, che hanno notificato ai tre indagati un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, a chiusura di delicate e complesse indagini condotte dalla stazione carabinieri di Piano di Sorrento.

Il fatto risale allo scorso primo novembre, quando tre giovani di cui uno alto circa un metro e novanta e descritto come particolarmente minaccioso sono entrati in una sala scommesse del centro di Piano di Sorrento. Il giovane cassiere dell'agenzia ha raccontato ai carabinieri in denuncia di essere stato costretto ad effettuare alcune decine di giocate «senza essere pagato».

Dalla ricostruzione e dalle varie ricevute presentate in caserma ai carabinieri di Piano di Sorrento, è emerso che in meno di venti minuti i tre erano riusciti ad estorcere 31 giocate per un valore complessivo di 3360 euro. Dopo le prime 21 giocate istantanee, per i tre era arrivata una vincita da 2460 euro che aveva coperto l'intera somma spesa fino a quel momento ed un'extra di 460 euro, di cui 36 subito rigiocati (e persi) e altri 100 euro incassati in contanti. A quel punto, i tre avrebbero preteso altre 10 giocate da 100 euro l'una, cosa alla quale il giovane dipendente dell'agenzia aveva provato ad opporsi. «Allora non hai capito chi siamo? Muoviti e fai questa giocata» è stata la frase pronunciata da Russo.

«Tale costrizione scrive in una nota il procuratore Nunzio Fragliasso sarebbe avvenuta mediante minacce verbali, rivolte con tono perentorio, che avrebbero ingenerato nel denunciante, nonché nel collega che al suo fianco stava assistendo alla scena, un concreto timore per la propria incolumità». «Avevo paura che picchiassero me e il mio collega, così le ho effettuate» ha confermato la vittima dell'estorsione.

Le ulteriori giocate istantanee, però, sono risultate tutte perdenti e i tre «clienti» si sono allontanati senza pagare. Le indagini, svolte grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, hanno consentito ai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento di identificare i tre arrestati e l'auto con la quale era partita da Arzano in direzione Penisola Sorrentina. Decisivo è stato anche il riconoscimento fotografico effettuato sia dalla vittima che dal suo collega.